El regreso de una madre coraje: Estefanía Ramírez

En el año 2018 una joven Estefanía Ramírez se hacía con solvencia con el primer Campeonato del Mundo de Lucha Canaria Femenino, celebrado en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria. La mayor de la saga de las Ramírez, con María y Olivia, ha formado siempre un trío invencible, pero en 2020 una lesión en la rodilla le apartó de los terreros y le hizo pasar por el quirófano. Al recuperarse, otra nueva lesión en la planta del pie le obligaba de nuevo a estar en el dique seco. Recuperada, solo pudo hacer dos luchadas con su equipo, el Santa Rita Autos Roso, porque se quedó embarazada y tuvo que dejar por tercera vez, de manera consecutiva, el deporte que tanto ama.

Ya este final de temporada, tras haber nacido su hija, ha empezado a entrenar y ella misma confirmaba que vuelve: «Si no pasa nada más, pienso regresar la próxima temporada 2023-24, en un equipo de fuera de la isla ya que aquí, por mi categoría de destacada C, no puedo estar con mis hermanas en el Santa Rita o en otro club, como había sido siempre».

Es la primera vez que la familia no está junta en el mismo equipo. «Es una situación extraña para mí porque jamás nos habíamos separado. Supongo que en la Liga Regional es una posibilidad que coincidamos y me tenga que enfrentar a ellas, pero ya veremos qué ocurre».

Estefanía comentaba que se encuentra preparada ya para regresar. «Llevo ya un tiempo entrenando para recuperar estos años en que no he podido luchar. Quiero llegar al principio de temporada en la mejor forma posible. Estoy entrenando en la playa con mis hermanas y algunos amigos y, de momento, del pie y de la rodilla no me he resentido. Cuando entreno, el bebé lo cuida Álvaro, mi pareja, así que no hay problema, todo es cuestión de planificarse».

Se mostraba satisfecha e ilusionada por regresar después de la maternidad. «Si se quiere, siempre se puede. El hecho de ser madre no es óbice para que abandone la lucha, como se hacía hace años, de ahí el mérito que tienen esas luchadoras que lo son y siguen en activo. Ese es un problema que tenía la lucha canaria femenina, que las luchadoras tenían novios, se casaban, nacía un hijo y ya no regresaban, pero eso confío que cambie. Yo sé que me va a costar coger la forma de antes, pero voy a trabajar duro para conseguirlo».

Aunque no quiere decir en qué equipo firmará, lo hará esta semana. «Ya estoy comprometida con un club y hasta que no firme, que será en estos días, lógicamente no diré nada. Solo que es de fuera de Gran Canaria».

Circunstancia especial

Los planes para esta próxima temporada están en «ver que tal me siento después de todos estos años fuera de los terreros y hacerlo lo mejor posible con mi nuevo club. Es una pena no hacerlo con mis hermanas en el Santa Rita, pero las tres somos destacadas C y la normativa lo impide».

Sabe que enfrentarse a sus hermanas será algo especial. «La verdad me sentiré rara haciéndolo, pero es la situación que tenemos y ya veremos que pasa. Para mí, ahora lo mejor y lo importante es volver a sentirme luchadora, no resentirme de las lesiones que he tenido».

Por tanto, la saga de las Ramírez parece que tiene ya sustituta, y esta actitud de Estefanía, es un mensaje para las mujeres de que el hecho de ser madres no impide luchar, si es lo que les gusta. «Lógicamente mi hija desde que nació está asistiendo al terrero y ya tiene su propia ropa de brega y en casa estará oyendo lucha canaria todo el día», concluye.