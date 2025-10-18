Reacción de campeonas: el Heidelberg suma su segundo triunfo consecutivo Se impone en casa del Melilla por 2-3 en un partido complicado y en el que las jugadores de Santi Guerra tuvieron que remar mucho

El Heidelberg Volkswagen consigue sumar dos puntos en el Pabellón Javier Imbroda tras doblegar por 2-3 a un correoso CV Melilla que puso en aprietos a las de Santi Guerra, que supieron reponerse a una desconexión en el segundo y tercer set.

Las grancanarias arrancaron con ganas de mandar sobre el parqué del Pabellón Javier Imbroda de Melilla, pero el conjunto dirigido por Alberto Rodríguez, que no paró de arriesgar con el saque, contuvo el empuje del Heidelberg para mantener un interesante tanteo hasta el 8-8.

Las vigentes campeonas de Liga Iberdrola metieron una marcha más y con cuatro puntos consecutivos (9-13) provocaron el tiempo muerto melillense para frenar la máquina canaria. Con Anlène van der Meer y Beatriz Novoa haciendo daño desde zona 2 y 4 y con una excelsa Blanca Martínez en la red, las colegiales pusieron tierra de por medio en el set (11-16).

Heloisa Pereira espoleaba al CV Melilla en busca de la épica, pero el Heidelberg Volkswagen, apoyado en la dirección de juego de Patricia Aranda prosiguió con su dominio para cerrar la primera manga con un 18-25.

La inercia del set permitió a las pupilas de Santi Guerra iniciar con un buen 0-3, hasta que la puertorriqueña Valeria Rosado comenzó a carburar y dirigió a las suyas a la reacción (7-5) que el entrenador grancanario trató de frenar con un tiempo muerto. Las directrices surtieron efecto y de la mano de una enchufadísima Cara McKenzie, con cuatro puntos consecutivos, el Heidelberg Volkswagen le dio la vuelta al set (9-11).

CV Melilla se repuso y volteó el marcador y las sensaciones, pese a que las canarias volvieron a hacer la goma (18-18). Una igualdad que se encargó de romper la polaca Justyna Lukasik con una colección de remates y bloqueos que sirvieron para poner el empate (25-21).

Repletas de confianza, las locales no bajaron el ritmo y siguieron castigando a un Heidelberg Volkswagen que se mostró impreciso en todas las fases del juego (11-7), aunque las canarias trataron de reaccionar para no perderle la cara al set en su ecuador (14-12). Sin embargo, las melillenses extendieron su buena dinámica y se adjudicaron el tercer set con autoridad (25-18).

El Heidelberg Volkswagen, obligado a responder para forzar el quinto set, consiguió reaccionar y tomar la iniciativa en un parcial que comenzó con suma igualdad. El equipo de Santi Guerra mejoró en la recepción y contrarrestó el poderío en la red de las melillenses para enviar el encuentro a la muerte súbita (21-25).

Guiados por una precisa Patricia Aranda y a lomos de la potencia ofensiva de Beatriz Novoa por zona 2, las líderes de la Liga Iberdrola desactivaron las acometidas de Lukasik y pusieron la directa hacia la victoria para mantener el invicto liguero en este arranque de temporada (11-15).

El próximo partido del Heidelberg Volkswagen será el histórico debut en CEV Zeren Group Champions League, que enfrentará a las campeonas ligueras con el Benfica portugués en Lisboa este jueves, 23 de octubre, a las 19:30 horas.

