Bentahor Espino y Raquel Eugenio, con sus técnicos en el Club La Calzada. C7

Raquel Eugenio y Bentahor Espino hacen historia en Madrid

Pádel ·

Se proclaman campeones de España en categoría júnior

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50

Los jugadores grancanarios de pádel Bentahor Espino en cadetes y Raquel Eugenio se proclamaron el pasado domingo campeones de España en categoría júnior, siendo la primera vez que unos jugadores de nuestras islas de estas categorías consiguen los títulos nacionales en el XXXVIII Campeonato de España de Menores celebrado la pasada semana en el Club Deportivo Somontes de Madrid.

Ambos jugadores se entrenan en el Club La Calzada bajo la supervisión de los técnicos Manu Navarro, Ethan González y Joel Fernández. Un éxito del club en el trabajo en la cantera.

El camino que siguieron

Bentahor Espino formando pareja con el sevillano Iago Fuertes partía en el cuadro final como cabeza de serie nº 2, ganó todos sus encuentros por los siguientes resultados: en primera ronda 6/0 y 6/1, en octavos, 6/3 y 6/4, en cuartos 6/3 y 7/5, en semis 6/1, 6/7 y 7/6, y en la final 7/5 y 7/6 ante Hugo Estébanez-Aarón García.

Raquel Eugenio formando pareja con la tarraconense, Andrea Ustero, situadas en mitad del cuadro final, empezaría la primera jornada venciendo por 6/1 y 6/3. En octavos se impuso por un doble 6/1. En cuartos por 6/2 y 6/0, en semis por 6/2 y 7/6 y en la final ganaría a la pareja formada por Claudia Escacena-Sara Foguer por un doble 6/4.

