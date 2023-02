Un libro que desgrana los conceptos básicos de este deporte, salpicado de anécdotas cultivadas a lo largo de décadas. Se puede adquirir en Amazon en versión convencional (tapa blanda) o en formato digital (kindle).

Décadas de experiencia y también de apasionantes momentos en el entorno de los rallys. Emilio Macías González, progenitor, y Emilio Macías Conde, sucesor, estrechan sus vivencias en su primer libro: ¿Qué es un rally? Conceptos básicos y anécdotas. Así se titula su primera obra al unísono, absolutamente vibrante para los autores y que no cierra puertas al futuro.

Con alrededor de 80 páginas, el libro desarrolla las cuestiones más básicas para entender y comprender cómo funciona un deporte que, en cierto modo, presenta ciertas complejidades para el que no lo ha vivido desde la más tierna infancia. No es el caso de Emilio Macías Sr y Emilio Macías Jr. El primero fue un aventurero copiloto en la década de los 70, un apasionado de las ondas radiofónicas años después y un pionero de la información on line. El segundo tomó un valioso testigo para canalizar, como ingeniero informático, su pasión y particular visión del mundo de los rallys.

Así, con la experiencia de ambos, esos conceptos básicos se ven alimentados por las enriquecedoras anécdotas que han cultivado durante años, lo que hará mucho más amena una lectura que apunta a ser tan entretenida como apasionante.

La evocadora portada la protagonizan cientos de aficionados y el Toyota Celica GT-Four de José María Ponce y Gaspar León durante su participación en el Rally El Corte Inglés de 1997..

¿Qué es un rally? Conceptos básicos y anécdotas' se puede adquirir en Amazon en formato convencional (tapa blanda) o en formato digital (kindle), en ambos casos con precios especiales de lanzamiento. Los interesados pueden encontrarlo en el siguiente enlace: https://www.amazon.es/dp/B0BT6NK995