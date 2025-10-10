Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Jon Rahm, durante la jornada de este viernes en el Open de España, Sergio Pérez / EFE
Golf

Rahm no ha dicho su última palabra en el Open de España

El vizcaíno se agarra al campo, hace magia alrededor de los greenes y termina la segunda jornada con menos cuatro, a cinco golpes del líder

Iván Orio

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:47

Jon Rahm no ha dicho su última palabra en el Open de España. El vizcaíno se puso este viernes el mono de trabajo en el ... Club de Campo Villa de Madrid y mezcló siderurgia con arte para salir airoso en la segunda jornada y firmar una notable tarjeta de 66 golpes en la casa club. El menos cuatro en el cómputo global de las dos primeras vueltas le permiten llegar al fin de semana con opciones de levantar el trofeo y superar con cuatro títulos a su idolatrado Severiano Ballesteros en esta prestigiosa cita del calendario europeo. Lidera la clasificación el inglés Marco Penge, un jugador con una pegada descomunal desde los tees que demostró que también sabe desenvolverse con presteza con los hierros y el putter. Ángel Ayora, con menos seis, se mantiene también en la batalla por el triunfo.

