Rahm tiene una cita con la historia

Un campo que infunde respeto también a los mejores del mundo

El Royal Liverpool de la localidad de Hoylake cumple totalmente las características de un campo de golf costero de Inglaterra, Escocia o Irlanda. Su cercanía al mar influye de forma muy importante en el juego de los golfistas. Está asegurada la presencia constante del viento e incluso de la lluvia en un paisaje en el que reinan los llamados links, la franja con escasa vegetación, dunas y ondulaciones donde se unen el océano y la tierra. Hay que tener cuidado con los golpes largos para no caer en los infernales bunkers, a veces provistos de hierba espesa, que salpican las calles ni tampoco para aterrizar en un rough más complicado de lo que suele ser lo normal en otros campos de Estados Unidos y Europa.

Aunque Rahm no ha brillado hasta ahora en este tipo de escenario, afronta con determinación sus posibilidades en Hoylake. «Me gustan estos campos porque hay muchas maneras de afrontarlos, son muy divertidos. Creo que lo he hecho bien en golf de links. He jugado buen golf y siempre he disfrutado. En mi cabeza lo veo como golf en estado puro, sin importar la meteorología», ha manifestado el vizcaíno antes de salir en el British.

Más cauto se ha mostrado Scottie Scheffler, a quien las trampas de arena le generan temor. «Lo único que he notado en este campo es que cada vez que mi bola va hacia un bunker, estoy muy nervioso. Voy a tratar de evitarlos a toda costa. Aquí las caras de cada bunker son casi una pendiente hacia abajo. No creo que eso sea algo que me guste particularmente en un campo de golf».