Quiero y no puedo del Rocasa en Navarra (24-20)

Después de diez días desde la disputa de su último encuentro oficial, el Rocasa Gran Canaria se midió este miércoles por la tarde al Replasa Beti Onak en su feudo, el Pabellón Municipal Hermanos Indurain, donde días atrás el conjunto navarro había logrado su pase a los octavos de final de la EHF European Cup.

La primera parte comenzó con dos defensas basadas en la solidez y la rapidez de sus jugadoras. La exclusión temprana de Almudena Rodríguez en el minuto 3 evidenció la capacidad del conjunto teldense para jugar en inferioridad numérica, en un tramo donde las locales no terminaron de encontrarse cómodas aún contando con una jugadora más sobre el 40x20. El marcador reflejaba un ajustado 3-2 tras los primeros cinco minutos. A pesar de la exclusión de Almudena Gutiérrez por parte del conjunto navarro, el resultado se mantuvo igualado hasta el minuto 10, cuando la efectividad del Beti Onak y las imprecisiones en ataque de las canarias permitieron a las locales abrir brecha con un 5-2, que obligó a Carlos Herrera a solicitar el primer tiempo muerto.

Tras la reanudación, las navarras regresaron al parqué con ímpetu, firmando una ventaja de seis goles al cumplirse los primeros quince minutos de juego. Esta dinámica negativa del Rocasa llevó a Herrera a pedir su segundo tiempo muerto apenas cinco minutos después. La pausa surtió efecto: las teldenses reaccionaron y mostraron una defensa más sólida, complicando los ataques del conjunto local. No obstante, las grancanarias continuaron desacertadas en ataque, lo que permitió al Replasa Beti Onak mantener su renta de cinco goles al descanso (14-9).

En la segunda mitad, las dirigidas por Miguel Etxeberría ampliaron su ventaja hasta los seis tantos. Sin embargo, el Rocasa Gran Canaria no se rindió y, en una fase de acierto ofensivo, logró reducir la diferencia a cuatro goles. Esa desventaja se mantuvo estable hasta mediado el segundo tiempo, cuando las jugadoras de Herrera aprovecharon la exclusión de Kelly Fonkeng para ponerse a solo tres tantos a falta de poco más de diez minutos para el final.

Aun así, el conjunto local supo reaccionar y elevó el ritmo del encuentro, recuperando una ventaja de cinco goles en el minuto 55. En los últimos compases, pese a los esfuerzos del Rocasa por recortar distancias, el Replasa Beti Onak supo gestionar su ventaja y cerró el partido con un marcador final de 24-20, dejando los dos puntos en tierras navarras.

A pesar del resultado, el equipo de Carlos Herrera dejó sensaciones positivas en varios tramos del encuentro, destacando en ataque Linnea Sundholm, Almudena Rodríguez, Larissa da Silva y Eider Poles, todas con tres goles, convirtiéndose en las máximas anotadoras del cuadro canario. Esta derrota sitúa al Rocasa Gran Canaria en la cuarta posición de la Liga Guerreras Iberdrola con seis puntos, mientras que el Beti Onak asciende al tercer puesto, a solo dos puntos de los líderes Bera Bera y Guardés.

Tras este exigente encuentro, el equipo volverá a los entrenamientos este jueves para preparar el próximo compromiso ante el Costa del Sol Málaga, que se disputará el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas en el Pabellón Insular Antonio Moreno. Este encuentro tendrá además un carácter especial, ya que el conjunto canario vestirá de color rosa para conmemorar una importante efeméride y sumarse a la campaña de concienciación sobre la prevención del cáncer de mama.

Ficha técnica

Replasa Beti Onak (14 + 10)

Saioa García, Kelly Fonkeng, Micaela Casasola (6), Ayelén García (1), Lucia Zamora (1), María Brasil (2), Isabel Fernández-Agusti (1), Aileén Ripa (1), Macarena Sans (1), Almudena Gutiérrez (2), Elsa Ventura, Libe Arruabarrena (1), Patricia Encinas, Sara Tardio, Laida Urbitarte (1) y Nerea Canas (7).

Entrenador: Miguel Etxebarría

Rocasa Gran Canaria (9 + 11)

Linnea Sundholm (3), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (1) , Larissa Da Silva (3), Lulu Guerra, Mavi de Oliveira (2), Silvia Navarro, Maja Portillo (1) , Mika Bocchieri, María Zaldúa (2), Yassira Ramírez (1), Ana Medina, María González (1) y Eider Poles (3).

Entrenador: Carlos Herrera

Parciales: 3-2, 3-2, 9-3, 12-6, 12-7, 14-9, Descanso, 18-11, 18-13, 19-15, 21-18, 23-18 y 24-19

Árbitros: Miguel Martín Soria y Jesús Álvarez (CTA Comunidad Valenciana)

