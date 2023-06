Nadie quiere perderse el Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Con el paso de los años se ha convertido en una de las pruebas más especiales para el corredor dentro del calendario anual, principalmente por la excelente organización y trato al participante. Este año el Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos no está incluido en ningún campeonato nacional, ni regional y tampoco contará con su prueba reina, pero con dos modalidades en juego -18 y 10 kilómetros-, los aficionados al trail no han querido perderse la cita y casi un mes antes de la prueba se ha colgado el cartel de no hay inscripciones.

Serán nada menos que 1.030 participantes los que tomarán la salida a los pies de la Basílica de Nuestra Señora del Pino el próximo 29 de julio y efectuarán su llegada a meta atravesando la emblemática Calle Real de la Plaza. 590 inscritos en la distancia de 18 kilómetros y 440 en la modalidad de 10 kilómetros formarán parte de una fiesta del trail que coincidirá con el tradicional Festival Latino, por lo que la diversión está garantizada. Nadie ha querido perderse esta cita y correr por los excepcionales senderos de Teror, así como recibir con la inscripción la original camiseta conmemorativa ni perderse el asadero postcarrera. Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos es una prueba organizada con mucho mimo por el equipo Carphial Teror Trail, perteneciente al Club Deportivo Los Álamos-El Pino, junto a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teror.