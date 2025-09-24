La prueba reina de The North Face Transgrancanaria 2026 cuelga el cartel de completo La Classic de 126 kilómetros completa su cupo de participantes, convirtiéndose en la cuarta distancia en agotar inscripciones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

La modalidad Classic de The North Face Transgrancanaria 2026 ha completado oficialmente su cupo de participantes, sumándose a las distancias Marathon, Promo y Advanced que ya habían agotado previamente sus dorsales. Con esta nueva confirmación, son ya cuatro las modalidades que han colgado el cartel de 'completo' para la edición 2026 de una de las carreras de montaña más prestigiosas a nivel internacional.

La Classic, prueba reina del evento, que tendrá su espectacular salida desde la icónica playa de Las Canteras el viernes 6 de marzo a las 23:59 horas, presenta el recorrido más desafiante de toda la programación: 126 kilómetros con 6.764 metros de desnivel positivo que culminará en el Parque Sur de Maspalomas. Este año, la modalidad recupera el paso por el emblemático Roque Nublo, en una carrera que ofrece a los participantes la mejor manera de comprobar por qué Gran Canaria es considerada un «continente en miniatura».

Además, la Classic volverá a ser prueba del prestigioso circuito internacional Gran Canaria World Trail Majors, consolidando su relevancia en el panorama mundial del trail running.

El cierre de dorsales de la modalidad Classic, estando aún en el mes de septiembre, refleja el creciente interés internacional por esta cita deportiva y especialmente por su prueba más exigente en la 27ª edición de la prestigiosa prueba canaria. El resto de modalidades mantiene también un alto nivel de ocupación. La Half se encuentra prácticamente al completo con un 98% de dorsales ocupados, mientras que el KV El Gigante presenta un 94% de ocupación. Por su parte, las modalidades Short y Family registran un 70% de participantes inscritos cada una. El evento ya cuenta con más de 5.000 corredores procedentes de 68 nacionalidades diferentes, confirmando su estatus como uno de los eventos de trail running más cosmopolitas del panorama mundial

La modalidad Classic se ha consolidado como una de las carreras de montaña más respetadas a nivel mundial. El año pasado, el estadounidense Caleb Olson (Nike Trail) ofreció una exhibición a un ritmo frenético al completar el recorrido en un tiempo de 12 horas, 17 minutos y 25 segundos. El podio masculino lo completaron los británicos del equipo The North Face, Jonathan Albon y Josh Wade.

En la categoría femenina, se impuso con autoridad la noruega Henriette Albon, con más de una hora de margen sobre la española Claudia Tremps y la eslovena Martina Klančnik.

Aquellas personas interesadas en participar en alguna de las modalidades aún disponibles pueden inscribirse a través de la web oficial www.transgrancanaria.net. Asimismo, las cuatro modalidades que han agotado dorsales (Marathon, Promo, Advanced y Classic) cuentan con lista de espera habilitada para cubrir posibles vacantes que puedan surgir antes del evento.

The North Face Transgrancanaria 2026 tendrá lugar del 4 al 8 de marzo, ratificando el creciente atractivo de Gran Canaria como destino mundial del trail running y la fortaleza de este evento que se prepara para su 27ª edición.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.