Prueba de madurez para el CV Emalsa Gran Canaria El cuadro grancanario recibe este miércoles (15.00 horas) en el Arena al líder invicto de la Liga Iberdrola: Avarca de Menorca

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Más difícil todavía. Tras sumar por primera vez en lo que va de temporada dos triunfos consecutivos (Tenerife Libby´s La Laguna y Feel Alcobendas), el CV Emalsa Gran Canaria tiene este miércoles (15.00 horas) una prueba de madurez. Visita el Gran Canaria Arena, en la séptima jornada, nada menos que el líder invicto de la Liga Iberdrola: Avarca de Menorca. Casi nada al aparato.

Con seis de seis victorias y solo un set en contra. Así se presenta en el recinto de Siete Palmas el equipo más sólido y en forma en este arranque de temporada. Solo el Fundación Cajasol Andalucía, en la jornada dos, ha sido capaz de robarle un set a un cuadro menorquín con medio pie ya en la próxima Copa de la Reina de Tenerife gracias a una trayectoria brillante en estas seis jornadas disputadas de Liga Iberdrola.

Cuenta Bep Llorens, entrenador jefe de las baleares, con un plantel de auténtico lujo (Patricia Rodríguez, Laura Grajales, Camila Hiruela, Alba Koehler…) que lidera actualmente a sus anchas en la máxima competición nacional gracias a un voleibol sin fisuras en todas sus líneas.

Reto mayúsculo por lo tanto para un Olímpico en clara línea ascendente, pero que tendrá que tirar de todo, y un poco más, para plantarle cara al líder. Lo hará siendo muy consciente que para esta cita de empaque tiene mucho que ganar y muy poco que perder visto lo visto cómo se las gasta su rival.

Partidazo en el Arena entre dos equipos llamados a luchar por los títulos nacionales si atendemos a sus trayectorias deportivas en la última década. Un duelo que siempre promete espectáculo de primer nivel y que se puede disfrutar en directo en Gran Canaria. Todo un lujo.

