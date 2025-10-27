Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Consejo de Gobierno, en directo: el portavoz, Alfonso Cabello, da cuenta de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo
De derecha a izquierda, los triunfadores el madrileño Hugo Martín, la catalana Julia Benach y el también madrileño Alejandro Rivas. Alberto aja
Escalada

Potes corona a tres campeones absolutos de la Copa de España

Alejandro Rivas, Julia Benach y Hugo Martín vencen en tres de las cuatro categorías y de paso ganan el título en las clasificaciones generales

Marco G. Vidart

Domingo, 26 de octubre 2025

Comenta

Uno demostró ser el rey de la velocidad –no hubo mujeres en esa prueba en Potes– Y los otros dos, los que mejor se adaptaron a los recorridos en la prueba de bloque. Los madrileños Alejandro Rivas y Hugo Martín y la catalana Julia Benach, sellaron en la capital lebaniega sus títulos de la Copa de España. Rivas en la de velocidad, y Martín y Benach en la de bloque. Los tres se llevan el mejor recuerdo de Potes.

Alejandro Rivas, madrileño de 23 años, estaba de lo más contento tras volar en el muro de la prueba de velocidad. «Primera vez en Potes. Y primer triunfo en la Copa de España. Estoy contentísimo», señalaba. «Ha sido un año complicado, no me he notado bien. De 'coco', muchos pensamientos malos, que tengo que aprender a controlar de cara al año que viene», añadía. «Sé que estoy haciéndolo bien, pero que a nivel de mentalidad hay que cambiar muchas cosas». Aún así, 2025 le deja satisfecho. «Será un año en el que he aprendido mucho».

Rivas trepó en ese muro en Potes en cinco segundos y 91 centésimas. Para el común de los mortales, una hazaña soberbia. «Llevo mucho entrenando», señala con una sonrisa el madrileño. «Empecé a escalar a los cuatro años y me especialicé en velocidad a los 18. Me empezó a gustar, y poco a poco...». Pero esa velocidad «no es de un día para otro. Empecé con 10 segundos, luego nueve, ocho... Y esta vez, un '5'. Y voy a hacer todo lo posible para que el año que viene caiga un '4' o un '5' muy bajo».

Mientras, Julia Benach, barcelonesa de 17 años, abrochaba su 'tres de tres' en las pruebas de la Copa de España. «La verdad es que en las clasificatorias me vi bien, tranquila, gestionando bien la presión que me pongo a mí misma. Y conseguí hacer los cinco bloques», resaltaba. «En la final he salido nerviosa y me ha pasado factura el primer bloque, pero he conseguido gestionar bien todo. Estoy contenta con el resultado». También lo estaba por conocer la capital lebaniega. «La verdad es que Potes es un sitio precioso. Un poco de frío hemos pasado, pero es espectacular», señalaba entre risas.

Benach ratificaba el buen momento que vive la escalada. «Últimamente está subiendo. Está costando, porque cuesta que suba este deporte. Pero es un deporte de compañerismo. Calentamos juntos, visualizamos juntos... Lo único que competimos individualmente».

Mientras, Hugo Martín comentaba sobre la final en Potes que «ha estado muy 'empatada', pero he conseguido resolver el último bloque y eso me ha dado la victoria». La localidad también le ha encantado a este madrileño de 20 años. «Es un pueblo muy bonito. No he hecho mucho turismo, porque tenía que descansar, pero está muy guay».

Vocento y El Diario Montañés, con B3 Sportainment, organizan el evento de la mano de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), con el apoyo de Fundación Camino Lebaniego, Turismo y Deportes de Cantabria, Ayuntamiento de Potes y Grupo de Acción Local Liébana; y el patrocinio de Leapmotor, el aeropuerto de Santander (AENA), Banco Santander, Renfe, Quality y EcoClimb.

