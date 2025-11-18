Portazo de Gran Canaria a la Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio» El Cabildo de Gran Canaria descarta que la isla acoja uno de los eventos más importantes del mundo debido a la participación de un equipo israelí

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 19:40

Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España 2026 como estaba previsto para no blanquear un genocidio. La presencia de un equipo israelí, como ya sucedió en la reciente edición, ha sido clave para que el Cabildo de Gran Canaria descartara la opción.

El Cabildo de Gran Canaria se posiciona así a favor de Palestina y descarta, como ha declarado el presidente Antonio Morales a CANARIAS7, albergar la Vuelta Ciclista a España 2026. «Si no se nos garantiza una Vuelta sin Israel, generando violencia, enfrentamientos, polémica, blanqueo al genocidio... No podemos aceptar», dejó claro Morales a este periódico.

«No podemos aceptar que nuestra sociedad se divida y que el dinero de todos los canarios se destine a pasear por la isla a un equipo que apoya sin fisuras a Netanyahu —primer ministro de Israel—. La Vuelta es para promocionar Gran Canaria y sus valores», aseveró Antonio Morales.

En esta misma línea, el consejero de Deportes Aridany Romero comentó en declaraciones a este medio que «el deporte sirve para hacer política» y que, por tanto, «Gran Canaria se define como un destino turístico seguro» y que no puede permitirse «enfrentamientos».

«Aquí hay mucha comunidad Palestina, no queremos alinear el nombre de Gran Canaria a estas prácticas», insistió Romero quie, a su vez, indicó que se siente «orgulloso» de esta decisión. «Otro año será. No alinearemos el nombre de Gran Canaria a un genocida», zanjó el consejero de Deportes.

Sin ir muy lejos, cabe recordar que la última etapa de la Vuelta ciclista en Madrid fue cancelada debido a las manifestaciones propalestinas, tras cortar y bloquar varios tramos del recorrido, donde incluso hubo lanzamientos de objetos y cargas policiales en una jornada quese saldó con 22 agentes heridos y dos detenidos.

La la 80 ª edición de la Vuelta a España fue tan polémica como reivindicativa por parte del pueblo español, que salió en defensa de Palestina y puso el foco en el genocidio que acomete Israel. Es por ello que Gran Canaria rechaza, de manera rotunda, participar en un evento donde compite un equipo israelí.