Poli Suárez: «Canarias es el mejor estadio posible para el deporte mundial»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de abril 2025, 17:16 | Actualizado 17:59h.

Poli Suárez Nuez (Moya, 1974) es el actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Miembro del PP, el político ha desempeñado diversos roles en la administración pública. Desde su nombramiento en 2019, ha liderado iniciativas para revitalizar el deporte en Canarias, enfocándose en la inclusión, la igualdad de género y la promoción de los deportes autóctonos.

Desde julio de 2023 acumula una serie de labores para enmarcar. Bajo su mandato en la Consejería, se han implementado proyectos como el Sistema Canario de Prescripción de la Actividad y el Ejercicio Físico, la creación del Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte, y la firma de acuerdos para impulsar el deporte inclusivo.

Su gestión también ha fortalecido la colaboración público-privada, como se muestra en la creación del clúster deportivo canario, con el propósito de generar empleo. Además, ha fomentado el deporte femenino, organizando galas y premios que destacan a mujeres y entidades influyentes.

El Rally Islas Canarias, todo un éxito.

No solo a nivel de competitivo sino, muy especialmente, a nivel organizativo. Creo que ha quedado más que demostrado que, cuando todas las instituciones trabajan de la mano por el bien común, el éxito está más que garantizado. Y creo que, en esa línea, la celebración de esta prueba ha sido una muestra más de que en las islas estamos más que capacitados para acoger eventos deportivos de primer nivel.

Pero, sobre todas las cosas, quiero destacar el éxito y la respuesta del público. La afición ha respondido a las mil maravillas y ha estado a altura del evento. De hecho, a ellos y a su fidelidad, hay que darles las gracias porque en gran parte son culpables de que el rally haya alcanzado la dimensión que hoy tiene. Todo ello sin mencionar el impacto económico y turístico que genera para la isla, convirtiéndola durante prácticamente una semana como el epicentro del mundo del motor a nivel mundial.

Disciplinas deportivas de la Comunidad Canaria en auge.

Canarias está gozando de una muy buena salud en lo que a éxitos deportivos se refiere, porque en distintas disciplinas estamos cosechando grandes resultados. Se podría decir que estamos viviendo una época dorada. Hemos acogido la Copa del Rey Gran Canaria 2025 de baloncesto, para quitarse el sombrero con el Cabildo de Gran Canaria. También la Copa del Mundo de Vela 2024, muy relevante para las islas. El Eurobasket sub-18 femenino en la isla de La Palma, la Vuelta Ciclista a Tenerife, en fin.

Sin duda, considero que Canarias es el mejor estadio posible para el deporte mundial. Tenemos la capacidad de albergar grandes eventos adaptándonos siempre a las circunstancias. Lo estamos demostrando con las organizaciones y eventos como la Transgrancanaria o el Reventón. Nuestro fin es potenciar los diferentes deportes autóctonos y darle mérito a quienes están detrás de todo.

Su principal inquietud: UD Las Palmas y CD Tenerife.

La inquietud que yo tengo ahora mismo es la situación que atraviesan Las Palmas y Tenerife. En cuanto a los amarillos, yo confío. El otro día la UD nos dejó con la miel en los labios, no tuvimos suerte en San Mamés. Aquel tiro al palo de Januzaj... una pena. Soy de los que piensa que vamos a conseguir salvar la categoría, pero también soy optimista con la situación del Tenerife. Es muy importante mantener a un equipo en Primera y otro en Segunda, aunque lo ideal sería tenerlos en la élite a los dos. Hay que salvar a nuestros clubes referentes. Debemos empujar, entre todos, para que se logre la permanencia.

¿Qué significaría para Canarias que descendieran?

Económicamente sabemos que jugar con equipos de Primera División, los visitantes son del máximo nivel. En muchas ocasiones, cuando un club pierde la categoría se termina perdiendo también en número de abonados. Principalmente, esa pérdida de economía de los clubes se va a notar y mucho. Ojalá no se produzca pero lógicamente, si eso ocurre, tendremos que trabajar para volver lo antes posible a la élite y no esperar al año siguiente.

Ayudas y subvenciones para los equipos de menor categoría.

Desde la Consejería financiamos a las Federaciones de Fútbol. Son estas instituciones las que trabajan con los clubes para impulsar el deporte base. Los equipos de Tercera RFEF se financian con ayudas de Ayuntamientos, Cabildo de su respectiva isla y la cuota de los aficionados. Nosotros también cubrimos los traslados. A los de Segunda RFEF se les podría echar una mano para competir a nivel nacional. Estoy convencido de que esto va ayudar mucho al deporte de nuestra tierra. Es necesario, llevamos años esperando por esto. Soy optimista, espero que de aquí a final de legislatura podamos tener aprobada la Ley de Mecenazgo.

Ley de Mecenazgo.

Algo importante que me he propuesto es implementar la Ley de Mecenazgo al deporte. Que aquella empresa que quiera invertir en un equipo deportivo pueda obtener bonificaciones fiscales. Mi empeño en dicha ley se basa en que se pueda invertir en este deporte por parte del empresariado de la tierra. Estamos trabajando con la Consejería de Hacienda para ponerla en vigor en dos años si se llega a un consenso con el sector y grupo parlamentario.

Éxitos de los equipos isleños del voleibol: Heidelberg y Guaguas.

El Heidelberg Volkswagen y el CV Guaguas ya están entre los mejores de España. Nosotros colaboramos con ellos y evitamos que puedan tener algún contratiempo, como recientemente hemos ayudado al CV Guaguas. Recuerdo aquella época dorada de los amarillos. En la actualidad, a nivel europeo, la Consejería solo puede mostrar satisfacción y felicitar al cuerpo técnico, directivos de esos clubes y a sus jugadores. Que el CV Guaguas traiga títulos todos los años a Canarias es algo a destacar. Ya han ganado la Copa del Rey, Supercopa y ahora van a por la Superliga.

¿Qué opina sobre las recientes declaraciones de Juan Ruiz? (petición de una ayuda extra de 600.000 euros para competir mejor en Europa).

Sí, he visto sus declaraciones y la respuesta es que el Consejero de Deportes es la persona que ha respondido en esa situación sobrevenida del Guaguas. Alomejor no se le ayuda como ellos pretenden, pero se les trata como merecen. Si los equipos de Champions League manejan presupuestos más altos será porque son clubes potentes con mayor número de socios. En una situación compleja, quien ha estado y ha solventado la situación hemos sido nosotros. Al final hay dos líneas de financiación, una es la de Turismo, por representar la imagen de Canarias (Promotur) y la parte nuestra, la de Deportes.

¿Qué le está pareciendo la temporada del CB Gran Canaria?

La trayectoria del Granca en la Eurocup debe ser un motivo de orgullo para toda Canarias. No podemos olvidar que, para perder una final, primero hay que estar en ella. Y eso solo lo consiguen los dos mejores equipos de toda la competición. Lograron un meritorio pase a la gran final tras superar al Bahcesehir en semifinales, y haber estado a una sola eliminatoria de lograr el título debe entenderse como un éxito que refrenda el gran trabajo que hace el club.

Estar entre los mejores de Europa no es casualidad: es fruto del esfuerzo, el talento y el compromiso que se ha venido haciendo. Y todo ello, además, con el hándicap añadido de la lejanía, que siempre supone una dificultad extra. Desde el Gobierno de Canarias no podemos más que felicitarles y reafirmar nuestro apoyo a los equipos que, como en este caso, representan a nuestras islas con tanta dignidad. Desde aquí, animo a seguir con ese trabajo diario y a la afición que no defrauda. Nunca los ha dejado solos.

El trabajo de los miembros de la Consejería.

Tenemos una Consejería muy amplia, son muchos los miembros que la conforman. Cada semana nos repartimos la representación de la entidad. Entre otros, el viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso, está llevando a cabo su trabajo de manera imperial. Estoy orgulloso porque él cubre esa parte que yo no puedo. Pero también esta ahí el trabajo de José Francisco Pérez, el director general de Deportes. Y ya si hablamos de la primera directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, también se encarga de cubrir las competiciones que se celebren durante la semana. Todos cumplen muy bien.

¿Alguna de sus principales iniciativas?

Una de las que destaco personalmente es Expodeca. Un punto de encuentro del deporte canario. Una feria que ya se vivió este año en Infecar en la que participaron más de 17.000 personas. Estamos trabajando en una nueva edición para trasladarla en octubre a Tenerife. Queremos hacerlo un año en Gran Canaria y otro en la isla vecina, por mejores infraestructuras. También organizamos ferias en las islas no capitalinas. No nos olvidamos de ellos. Considero que estamos marcando un antes y un después en la historia del deporte en Canarias.

El Elefante Rosa en el Rally Dakar

Rafa Lesmes merece un reconocimiento de los pies a la cabeza. Ganar el Rally Dakar en las ediciones 2023 y 2024 no está al alcance de cualquiera. Nosotros colaboramos con el Elefante Rosa. Además, algo que le ha llevado al éxito es también su campaña de concienciación e información con respecto al cáncer de mama. Queremos llevar esa información a las aulas de los colegios. La labor de Lesmes es increíble, llevando el color rosa al mundo del automovilismo y la visibilidad que le da cuando compite a nivel mundial es para enmarcar. La Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias relaciona el deporte con la salud y a Rafa Lesmes siempre le tenderemos la mano.

La importancia de la unión entre las instituciones canarias.

Si las administraciones que tenemos competencias en materia de deporte nos enfrentamos y nos ponemos traspiés, al final no vamos a conseguir nada positivo para la industria del sector. Es importante que seamos conscientes de que el deporte une en muchos aspectos: educativo, salud, turismo, etc. Ha de haber unidad en todas las instituciones canarias.

Objetivos a corto plazo.

Si hacemos un balance de estos 20 meses, hemos ido incrementando las subvenciones, las ayudas para los desplazamientos, ya está en marcha el Observatorio Canario del Deporte y la Comisión Antidopaje, entre otros. Lo que nos marca la Ley del Deporte Canario que no se había podido llevar a cabo, este equipo se ha puesto manos a la obra para desarrollar lo que se había quedado colapsado. Algo muy relevante es fomentar la igualdad, apoyar el respeto a la diversidad y también a los deportistas de alto rendimiento y los que sufren discapacidad.

Nuestra mayor competencia es la gestión y marcar esa política que tiene que tener el deporte en nuestra tierra. Tenemos un rol muy importante, velar por la Ley Canaria del Deporte, en la que cabe reseñar mejorar el presupuesto, es cierto que necesitamos más recursos, un empujoncito más por parte del Gobierno de Canarias. Hemos bajado el IGIC del 7 al 3 por ciento, hemos auspiciado la creación del clúster, introducido los Premios al Deporte Canario. Hemos reactivado el deporte en nuestra tierra, en financiación y gestión pura y dura.

El día a día de Poli Suárez.

Pues mira me levanto a las 6:30 horas con mi café. Empiezo a mirar la agenda, las cosas pendientes y los temas a tratar durante el día. Llego en torno a las 7:30 horas a la Consejería y empiezo con la sección de Educación y Formación Profesional, es a lo que le dedico la mayor parte del tiempo. Además, mantengo conversación diaria con los directores generales y el viceconsejero de Deportes para estar siempre al día.

A título personal, estoy empezando en el pádel con uno o dos partidos por semana. Me ayuda a desconectar. Llego tarde a casa y quien más lo sufre es mi familia, mi madre por ejemplo no me ve todo lo que ella quisiera. Soy un hombre muy comprometido, creo hasta el final con plena dedicación. Para sentirme pleno tengo que acabar la legislatura con el deber cumplido.