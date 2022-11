«El Poeta Tomás Morales representa la esencia de lo auténtico»

Fue un encargo, tomado casi como un desafío personal, el que ha llevado a Pepe Alvarado (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) a r edactar la vida y milagros el bote Poeta Tomás Morales en una obra que implicó más de ocho meses de arduas investigaciones y recopilación de datos. '¡Tumba Morales!' ya es una realidad, con una tirada de 500 ejemplares que, con fines didácticos, no saldrán a la venta y se distribuirán de manera gratuita entre todos los interesados en la materia, que son multitud. El próximo jueves, a las 19.00 horas y en la Orden del Cachorro Canario, será presentado un libro de ineludible referencia.

–Explique cómo fue el origen de esta iniciativa editorial que está a punto de salir a la luz.

–Tanausú Santana, presidente de la Sociedad Recreativa y Deportiva Tomás Morales, me comentó que, en el marco de la conmemoración del 90ª aniversario de la creación del bote, sería interesante hacer un libro y me preguntó que si me atrevía. Eso fue a finales del año pasado. Le dije que si me daba un tiempo lo haría y hasta ahora. He puesto mucha dedicación y empeño acudiendo a diversas fuentes, horas y horas en la hemeroteca... Luego la labor de contrastar todo, corregir, con la valiosa ayuda de mi amigo Florencio Tejera, la impresión... Un proceso largo pero muy enriquecedor en el que he aprendido mucho.

-¿Tenía algún tipo de vinculación con el bote que le llevó a implicarse de esta manera?

-Cuando ejercí de periodista cubrí la vela latina durante más de veinte años. Y soy de Vegueta. No tenía una relación formal con el bote pero, en mi barrio, el Adargoma, el Sporting San José y el Tomás Morales son tres señas de identidad. Y entre mi afición por la vela latina y lo que siempre admiré a este bote, todo me motivó.

-¿Qué aspecto resultará más llamativo para el lector que se adentre en las páginas de '¡Tumba Morales!'?

-La historia que tiene en sí el bote y su trascendencia dentro de una disciplina tan importante en nuestra tradición y costumbres como es la vela latina. De hecho, el grito de guerra que da título al libro se utiliza de manera más amplia ya y trasciende el deporte. Hay que recordar que los botes empezaron por la afición en los barrios, de ahí el subtítulo que añadí («con ADN de barrio») y el Tomás Morales es, junto al Porteño y el Minerva, el único que sobrevive desde hace casi un siglo. Hablamos de botes de los años treinta. Y tanto tiempo da para mucho. Ha tenido parones, épocas gloriosas, como la de finales de los ochenta con Santi Ceballos, hizo algo que jamás antes se vio, como dar la vuelta a Gran Canaria sin trabucar nunca cuando se decía que iba a ser imposible que cubriera ese itinerario... Hay muchos datos, muchas anécdotas, como cuando una ambulancia cayó encima y destruyó el bote, y vivencias, fotografías que evidencian la importancia que siempre tuvo la vela latina y el Tomás Morales...

-¿Qué ha significado, a la luz de lo que ya sabe, el Tomás Morales en la vela latina?

-Todo. Representa la esencia de lo auténtico y el espíritu de un deporte que, recordemos, ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) estando Larry Álvarez, actual director de Comunicacíón de la UD Las Palmas, en el Cabildo de Gran Canaria. Con todo el respeto al resto de la familia botera, el Tomás Morales no es cualquier bote. Se ha ganado, por antigüedad, trayectoria, legado y logros un sitio privilegiado en la historia de este deporte. De hecho, es el único club que tiene una sede, inaugurada a finales de los ochenta. Eso habla de su arraigo e importancia.

- En el libro también hace mención, a modo de apéndice, a otros hitos de la vela latina...

-Sí. Quise incluir una serie de guiños, como la entrada de la mujer en la vela latina, con Eugenia Cantero y Mimi González, la evolución de este deporte, hoy consolidado con unas instalaciones excelentes y una federación sólida, pero que tuvo que transitar por Las Alcaravaneras o Sanapú hasta llegar a su ubicación actual del Muelle Deportivo, el torreón de San Pedro Mártir, lo que se conoce como el Castillo de San Cristóbal, como testigo invariable desde comienzos del siglo XX...