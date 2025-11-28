«El pickleball me da vida»: Gran Canaria vibra con el circuito nacional Más de 100 deportistas lideran el debut del Pickle Pro Tour en la isla, un estreno que confirma el auge de este deporte híbrido que combina la esencia del tenis, pádel y bádminton

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

El Club de Tenis Conde Jackson se ha convertido durante este fin de semana en el punto neurálgico del pickleball nacional, al reunir a más de un centenar de aficionados y jugadores con motivo de la celebración del Circuito Nacional de la RFET, que por primera vez en su historia aterriza en Las Palmas de Gran Canaria. La última parada del Pickle Pro Tour 2025 arrancó con las competiciones individuales en las categorías PRO +18, +50 PRO Individual Masculino y +18 TALENT Individual Masculino.

Tras la jornada inaugural, el espectáculo se traslada este sábado y domingo a la pista central instalada en la Plaza del Alcalde Fernando Otroz Wiot, en pleno Paseo de la Playa de Las Canteras. Un escenario privilegiado junto al mar, donde los mejores jugadores del circuito se disputarán los últimos puntos clave para el ranking de 2025, ofreciendo además un atractivo espectáculo al público.

El sistema de juego es sencillo: un único set a 21 puntos, con partidos que suelen resolverse en apenas 15 o 20 minutos. Durante estas jornadas se disputará también la modalidad de Dobles Mixtos, una categoría que destaca por su carácter inclusivo y poco habitual en otros deportes de raqueta. Para muchos espectadores, esta mezcla añade un componente estratégico y emocional adicional, ya que las duplas deben equilibrar estilos, ritmos y capacidades para competir al máximo nivel.

Una de las deportistas locales en competición es Maja Cicovic, de 28 años, hija del exguardameta de la UD Las Palmas Željko Cicovic. La deportista grancanaria dirige desde hace un año el Club de Tenis Punto Directo, en la zona de Los Tarahales: «Estamos impulsando el pickleball porque combina la esencia del pádel, el tenis y el bádminton», explica. «Hemos logrado crear un grupo humano fantástico y trabajar con la federación para organizar torneos oficiales. Lo importante es hacer comunidad».

Directamente desde Madrid llega Mónica Ramírez, integrante de la selección española absoluta. El año pasado disputó el Campeonato de Europa —donde España fue subcampeona— y el Mundial de Miami, cayendo en octavos ante la selección estadounidense, posteriormente campeona. «Mi hija también compite aquí», añade orgullosa.

Su compañero en dobles mixtos, Juber Avilés, subcampeón en la categoría +50 Individual, recuerda: «Ayer jueves disputé la final ante mi compañero de selección Gabriel Satrústegui, que se convirtió en el primer campeón del Gran Canaria Open 2025. Ahora queremos llegar a la final de dobles mixtos; fuimos primeros de grupo y vamos a por los cuartos de final, donde siempre nos encontraremos rivales complicados».

Otra dupla destacada es la formada por los andaluces Álex Serrano (Córdoba) y María Pintor (Almería). Serrano recuerda cómo descubrió este deporte casi por casualidad: «Un día probé pickleball y me enganché. Me mudé a Málaga y en dos años pasó de hobby a profesión». Sobre su alianza con Pintor comenta: «Nunca habíamos jugado juntos, pero está funcionando. Yo tengo 34 años y María 26. Somos competitivos y venimos a por todas cueste lo que cueste lo daremos todo».

Desde Venezuela llegan Toni Otamendi y Catherine Serrano, volcados en el circuito: «Para nosotros el pickleball es un híbrido perfecto entre tenis de mesa, tenis y bádminton. El chico asegura que llegó del tenis porque «me enamoró; me da vida», cuenta. Después de casi tres años de práctica, ha viajado un mes a España para competir en el Pro Tour 2025. Su compañera en dobles mixtos admite que «llevo un año jugándolo. Venimos a competir y a ganar experiencia. Hay mucho nivel, ya veremos hasta dónde llegamos pero está claro que la ilusión sigue intacta».

La visión de Enrique Marqués, director del proyecto

Enrique Marqués, director del proyecto, explica cómo surgió esta iniciativa que hoy sitúa a la isla en el mapa del pickleball internacional. «Estamos hablando de un deporte que está creciendo desproporcionadamente». Subraya que la elección de Gran Canaria como sede no ha sido casual: «Se dio la oportunidad de apostar por aquellos lugares de España con más contacto con extranjeros, porque conocen este deporte incluso más que británicos, italianos… mucho más que en la propia España». El resultado habla por sí solo.

Destaca el potencial de Canarias para los deportes de raqueta. «Aquí siempre ha habido buenos jugadores. Y este deporte tiene una ventaja enorme: engloba conceptos del tenis, pádel y bádminton, pero con la particularidad de que se puede jugar en cualquier sitio. No es complicado iniciarse y eso lo convierte en un deporte muy accesible». Además, resalta la singularidad del pickleball frente a otras disciplinas: «La categoría reina es la de dobles mixtos, algo que no ocurre casi en ningún deporte. Hombres y mujeres compitiendo juntos en la modalidad principal».

«Aquí conviven dos velocidades: quienes vienen a disfrutar del deporte y quienes vienen a competir al máximo nivel. La categoría PRO reparte premios en metálico y eso eleva el nivel». Marqués confiesa lo especial que es para él que este proyecto recale en su tierra: «Soy de aquí, aunque el acento a veces engañe. Así que traer este proyecto a mi ciudad es algo muy bonito para mí. Y, viendo cómo está respondiendo la gente, es un exitazo».

Una disciplina en expansión

El crecimiento del pickleball en España es ya una realidad. En los últimos dos años, el número de licencias y clubes se ha multiplicado, y cada vez más ciudades incorporan pistas específicas para su práctica. Su accesibilidad, la rapidez de los partidos y la facilidad para iniciarse han impulsado que personas de todas las edades se acerquen a este deporte híbrido que combina precisión, agilidad y táctica. Eventos como el Pickle Pro Tour contribuyen a consolidarlo más allá de lo común.

El director deportivo y organizador del circuito, Daniel Hernando (Madrid), destaca la evolución del pickleball en todo el territorio español: «Todo empezó cuando un estadounidense aseguró que este deporte funcionaría aquí. Dos locos le hicimos caso y comenzamos a impulsarlo hasta día de hoy. El circuito nacional nace para profesionalizar la modalidad y buscar sedes comprometidas. Gran Canaria tiene un clima e instalaciones perfectas. Es la primera vez que se celebra aquí y, sin duda, no será la última», concluye.