Los más pequeños, presente y futuro del Gran Canaria Maspalomas Marathon

La fiesta estaba garantizada y se cumplieron todas las expectativas. La Holiday World Kids Race vibró con sus pequeños protagonistas, demostrando la óptima salud del atletismo canario con las jóvenes promesas pisando fuerte. El Faro de Maspalomas y su entorno se vistieron de amarillo gracias a los mil niños y niñas que protagonizaron, divividos por distancias según su edad, las carreras de 300, 650, 1000 y 1500 metros. La diversión y el ambiente sano y festivo vivido durante toda la mañana del sábado continuó la segunda jornada del maratón más austral de Europa. Antes, los maratonianos se dieron cita en el Active Run.

Los más pequeños fueron los primeros en tomar la salida con el Faro de Maspalomas como testigo, seguidos de los atletas sub 10. Se entregaron al máximo en los 650 metros de distancia antes de que los sub 12 tomaran el relevo en los 1.000 metros. Los corredores sub 14 y sub 16, nacidos en los años 2010, 2009, 2008 y 2007, fueron los encargados de poner la guinda a la cita impulsada por la Concejalía de Deportes de San Bartolomé de Tirajana y organizada por DG Eventos con más de 11.000 metros cuadrados de ocio.

El CAI Gran Canaria se sumó este año a la iniciativa, el mismo en el que festeja su 60 aniversario. Lo celebraron haciendo lo que más les gusta y promociona, implicándose de forma notable en las pruebas que congregaron a 300 deportistas más que en el estreno del año pasado.

La Holiday World Kids Race continúa creciendo y, una vez realizado, los jóvenes atletas siguieron la fiesta en el posmeta donde recibieron su medalla finisher, avituallamiento y con la entrega de premios con la que concluyó la segunda edición. Los centros educativos y clubes volvieron a ser fundamentales en un evento cuya inscripción es gratuita y que cuenta con un amplio dispositivo de seguridad, así como con Ángel Sánchez, conocido como Contador de Kilómetros, quien repitió como speaker de la prueba. Momento previo a la 3K Gran Canaria Accesible que prolongó la agenda del sábado hasta primera hora de la tarde en el Paseo de Meloneras