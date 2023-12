Pedro Martínez, campeón del ATP eó Hotels Maspalomas Challenger

El ATP eó Hotels Maspalomas Challenger ya tiene a su campeón, tras una final emocionante en la que el valenciano Pedro Martínez ha logrado llevarse el marcador y hacerse con el título internacional en Maspalomas con un 6-4, 4-6 y 6-3.

El español Pedro Martínez empezó liderando la final contra el suizo Kilian Feldbausch, que trató de sobreponerse punto a punto a la supremacía del valenciano. Desde el primer momento, el jugador de Valencia se impuso en el marcador haciendo gala de experiencia y buen juego, sólido en su estrategia y con el apoyo de la grada.

El jugador de Suiza, una de las promesas emergentes del tenis internacional del momento, no se lo puso fácil, pero poco pudo hacer contra un tenista que tenía el partido en su mano en el primer set. Cerró el valenciano el marcador en primer set con 6-4, con el calor de las instalaciones Conde Jackson Tennis Maspalomas, que han vivido un domingo con aforo completo para celebrar esta gran final.

El ATP eó Hotels Maspalomas Challenger se inclinó a favor del deportista español, líder de este torneo perteneciente al ATP Challenger Tour, que en su segundo set dio un giro y un empujón de emoción. Feldbausch sacó su mejor juego, hasta igualar y superar al tenista nacional hasta el 2-3. Nervios a flor de piel y un club atento a cada movimiento de los rivales, aplaudiendo a cada punto y arropando el duelo con el mejor ambiente deportivo. Aunque Martínez reaccionó rápido a la remontada del suizo, no fue suficiente, y el segundo set se le escapó de las manos.

Arrancó el tercer set con el título en el aire y el público entregado a un gran partido, en el que no sin luchar, el español pudo ponerse por delante, consolidando su papel de favorito con un 6-3 que le dio una victoria muy sufrida y aplaudida en la grada.

El ganador del ATP eó Hotels Maspalomas Challenger, Pedro Martínez, se ha confesado, «muy contento» por el título, que llega tras una semana que «no ha sido nada fácil» con rivales de gran nivel. Tal y como ha expresado, en Maspalomas «me he sentido como en casa», porque el Club Conde Jackson Tennis Maspalomas «es como una familia» que han hecho que el valenciano disfrute de esta semana de competición. Espera regresar el año próximo «con un buen colchón de puntos» para no tener que sufrir partido a partido, pero con la confianza de que jugar en San Bartolomé de Tirajana es sinónimo de calidad y atención al detalle.