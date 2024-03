«Parece fácil lo que hacemos, pero para nada lo es. Ya casi ni celebramos los títulos...»

El Guaguas disputa este sábado ante el Palma en el CID (18.30 horas) el penúltimo partido del calendario regular que gobierna como líder y favorito al título de la Superliga. Su capitán toma la palabra.

–Más no se le puede pedir a la temporada, con pleno de títulos hasta el momento y una participación en la Champions que ha superado las expectativas...

–Mejor imposible. Nos dicen en agosto que a estas alturas de marzo íbamos a estar así y todo el mundo lo hubiese firmado. Es que ni nos ha dado tiempo a hacer balance de la temporada. La única pega es que ni hemos podido celebrar la Supercopa, la Copa Ibérica o la Copa del Rey... así que tenemos que conseguir como sea la Superliga para darnos un pequeño homenaje. El calendario no nos lo ha permitido. Siempre había un partido tras las finales y había que centrarse.

–Lo han celebrado en los aviones entonces...

– (Ríe) Y tampoco porque no está el tema para eso con las cosas que han pasado...

–En Europa el sueño duró hasta el partido en Turquía pero qué eliminación más honrosa. ¿Un orgullo ese periplo continental con los mejores del panorama?

– Analizas los cruces, los grupos... Y es que son 24 equipos tremendos. Creo que hicimos las cosas de manera increíble. Eso de tener las semifinales en la palma de la mano se dice pronto... Y fue así. El primer paso, el de entrar en la competición en la fase de grupos, ya era un sueño. Lo hicimos. En la fase de grupos, cuando todo pintaba mal tras perder en casa con los alemanes, fuimos a su cancha y ganamos 0-3... Hemos competido con animales. En Turquía fuimos capaces de ganar a un rival que era impensable ya que viniera aquí. Con jugadores campeones olímpicos, con Camejo... Y ante el que fuimos mejor pese a caer. Lo que hemos hecho ha sido un paso adelante en el voleibol español. Llevo catorce años como profesional y jamás experimenté este nivel tan alto de voleibol como en este Guaguas.

–¿Cuál es la clave?

– Tenemos los roles marcados y somos buenos deportistas, buenos compañeros. El jugador es egoísta y quiere jugar. Moreno fue el año pasado MVP con Soria y no está jugando tanto y no ha puesto una mala cara. O, en mi caso, siempre estuve acostumbrado a ser protagonista y ahora eso lo he perdido, aunque creo que he aprovechado mis minutos. Tanto yo como mis compañeros sabemos que las decisiones que toma nuestro entrenador son para bien del grupo. Ante eso lo que impera es el respeto.

–Como capitán se lo han puesto muy fácil para velar por la sana convivencia interna...

– Al final , cuando se están cumpliendo los objetivos todo va rodado y es más fácil. Este año estamos jugando a un nivel enorme y ganando. ¿Qué pega se puede poner entonces? ¿Quién va a querer asomar la patita y quejarse en contra del bien el equipo? Todos vamos en la misma dirección, todos remamos siempre, juguemos más o menos.

–En puertas de las eliminatorias por la Superliga, nadie se plantea otra cosa que no sea revalidar el cetro español. Presión.

– La asumimos. Tratamos de disfrutar porque eso nos hacer rendir mejor. A mí, por ejemplo, eso me da un plus. Saber que tienes esa presión y que puedes disfrutar. Nos hemos ganado ser favoritos, pero con todo lo que hemos hecho parece fácil lo que hacemos, y no lo es. Ya casi ni celebramos los títulos porque en el Guaguas parece que es lo normal y hay que valorar lo que significa tanto éxito año tras año.

–Más de cien partidos ya en el Guaguas en su cuarto curso aquí.

– Un orgullo. Me he adaptado a las mil maravillas al club, a esta tierra preciosa, y espero seguir más tiempo.