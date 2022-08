«El pádel ha crecido como nunca antes había hecho otro deporte«

Aday Santana, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, empezó jugando al tenis con seis años, un deporte que «se me dio muy bien desde siempre» y del que se enamoró, como confiesa. Tras ser subcampeón de España en tenis con apenas 14 años descubrió el pádel, un despegue profesional en un deporte en el que atesora varios títulos mundiales en su palmarés y regresa a su isla para ir «partido a partido» como uno de los favoritos al FIP Star Gran Canaria 2022.

–¿Cómo llegó Aday Santana al pádel profesional?

–La primera vez que vi una pista de pádel fue con unos 20 años, pero no fue hasta los 26 o 27 cuando empecé a practicarlo y a jugar torneos locales. Me encantó, me enamoré, y a los 30 años o así, mi compañero y yo tomamos la decisión de dar el salto a la Península. Nos animamos, y desde 2005-2006 apostamos por el pádel a nivel profesional. Entre trabajo y suerte, nos instalamos pronto arriba y nos fichó la Selección Española. Nos hicimos con el título de campeones del mundo en 2008 con España, y también en México, entre otros mundiales. El último título fue el FIP Star de Holanda y semifinalista en el FIP Perpignan con Íñigo Jofre, mi pareja para el FIP Star Gran Canaria 2022.

–Tras varios años de carrera profesional, ¿cómo ves la situación del pádel en este momento?

–El pádel ha tenido fases y momentos y ahora el movimiento lleva a cuidar más al jugador, a hacer más rentable este deporte para ellos, sobre todo para quienes están empezando y eso es muy importante. Se primaba solo a los jugadores top y ahora las oportunidades están flexibilizándose con nuevos circuitos y ese será el futuro, circuitos que apuesten por valorar al deportista.

–El pádel es un deporte que ha crecido mucho, antes de la pandemia y también después, ¿tiene aún recorrido por delante?

–Sin duda. El pádel, y no lo digo solo yo sino que lo piensan los expertos, es un fenómeno que nunca se había visto antes en cualquier otro deporte. No solo es el crecimiento tan grande en tampoco tiempo, sino que encima no tiene parada, no se ve un estancamiento. Hay otros deportes que tienen su boom y llega un momento que se estancan, pero el pádel desde que yo lo practico siempre ha ido para arriba, siempre ha ido a más. Cuando yo empecé, teníamos pruebas en España y alguna en Sudamérica, ahora hay circuito en Egipto, por ejemplo, algo que era impensable hace unos años. El pádel está totalmente en aumento y sin tocar techo.

–¿Qué retos a futuro tiene este deporte para los próximos años?

–Seguir creciendo para la internacionalización. El pádel se está involucrando muchísimo en ser internacional y que las pruebas puedan llevar al deportista una semana a un lugar y a la semana siguiente a la otra punta del planeta a jugar. Esto es lo soñado por los jugadores y se están dando pasos. El reto será seguir esta línea y hacerla realidad. Un deporte que circule por todos los países, un poco como ocurre con el tenis, y que así llegue a convertirse en un circuito mundial y no localizado, ese es el reto y sin duda es el futuro.

–¿Cuál es tu reto profesional para los próximos meses?

–Había decidido que este era mi último año en el pádel, pero sinceramente ahora he encontrado proyectos que me ilusionan y con este cambio me gustaría seguir. Me siento bien, me siento cómodo, sigo teniendo resultados y pretendo alargar mi carrera un par de años hasta que el cuerpo diga basta.

–¿Cuál es la importancia para Canarias de recibir -y repetir en este caso- con campeonatos FIP Star?

–Es muy importante y creo que la labor de la Federación Canaria de Pádel está siendo muy buena a nivel organizativo y haciendo posible citas como esta. La Federación se preocupa por los suyos y hacer aquí actos y eventos que sean buenos para el pádel no es fácil y es un reto que han tomado muy bien. Canarias como sede de eventos de pádel de esta categoría es algo a lo que le veo bastante futuro y la predisposición de la Federación es muy buena. Creo que con ayuda de todos Canarias va a estar ahí siempre como destino favorito.

–¿Qué le parece la iniciativa de la pista portátil y que le parece el emplazamiento en Las Canteras?

–Es un triunfo y un lujo. Poder jugar y mover una pista de pádel a puntos estratégicos de Gran Canaria es un empuje a nivel de promoción de la isla increíble, a través de sus sitios claves. La pista portátil es una iniciativa que es y será fundamental para vender la isla como destino deportivo y enseñar todas sus virtudes.

–¿Cómo ve su campeonato FIP Star Gran Canaria 2022?

–Como siempre, voy al día a día. En un partido intervienen muchos factores por lo que me preocupo de ganar el primero y luego el siguiente y así. Decidido a darlo todo, claro, pero todo depende de cada partido y en eso me voy a enfocar. Por ahora el viernes y de ahí, en adelante ganando uno a uno hasta la final si es posible.