«El pádel canario se merece un torneo internacional de alto nivel»

En 2015, con el empuje de un grupo de padres de niños que competían a nivel nacional, se pone en marcha la Federación Canaria de Pádel. Diego Gil es elegido presidente y hoy sigue en el cargo con la misma ilusión. Jugador profesional de voleibol en clubes como el Calvo Sotelo (más tarde Guaguas Las Palmas) o el Seven Up de Gáldar, se acerca al pádel para alternar con otra disciplina diferente que le termina enganchando para siempre. Es testigo de la evolución de esta disciplina en Canarias y hacia dónde se dirige, a unos días de la celebración del II Torneo Maspalomas por la Diversidad, para deportistas LGTBI+.

-¿En qué momento se encuentra actualmente el pádel en Canarias?

-En 2015 arrancamos con 580 licencias y en ese mismo año llegamos a 900. A partir de ahí hemos ido creciendo. El año pasado fueron 4.800. La pandemia lo hizo crecer, fue de los pocos deportes que se podían practicar porque se mantenía la distancia y se podía jugar con mascarillas y esto hizo que otros deportistas se acercaran. Actualmente hay 5.300 federados, somos la sexta federación de España en número de licencias, para nosotros es un orgullo.

-Y el número de practicantes es muy superior, ¿10.000 quizás? ¿Qué tiene este deporte?

-Puede que muchos más. Es un deporte muy social, vas con tres amigos y puedes practicarlo. La edad no es un hándicap, en un campeonato de veteranos hace poco había jugadores de 67 o 68 años. Es perfecto para poder practicar deporte y tener una actividad saludable.

-¿Gran Canaria reúne las condiciones idóneas para este deporte?

-Sin duda. Tenemos la suerte de que los clubes de las islas tienen potentes infraestructuras, entre 15 y 20 pistas, algunos incluso con más. Eso nos permite organizar eventos de relevancia este año, como la Copa por equipos de Canarias que reúne en Gran Canaria a casi 700 jugadores de Canarias. Es nuestra competición más importante. Y la Federación Española nos ha concedido la Copa de equipos a nivel nacional con mil jugadores que vienen con sus familias y amigos, un enorme atractivo para el pádel y también para Gran Canaria y por ende Canarias.

-¿Qué encuentran aquí los jugadores de fuera?

-Se quedan encantados por el clima, en verano en otras ciudades es imposible practicar por el calor, aquí la temperatura es constante para competir tanto al aire libre como en cubierto. Y todo el trato que reciben aquí de la gente, las playas…procuramos organizar eventos paralelos para que puedan conocer la isla.

-Una prueba internacional en La Palma, torneos junior… Y ahora también trabajando por la inclusión la segunda edición del Torneo de Pádel Maspalomas por la Diversidad.

-Todo esto es un trabajo para el que hemos contado con la colaboración de todos los clubes de Canarias y todos los jugadores. Sin ellos no lo hubiéramos podido conseguir. El Torneo Maspalomas por la Diversidad es todo un reto. El año pasado dos clubs de península, los Panteras Grogues y G.Madrid Sports se pusieron en contacto con nosotros y uno de los jugadores, Tino Guzmán, de Tenerife, nos animó y se puso a nuestra disposición para todo. Fue un éxito, una de las mejores pruebas del circuito que ellos organizan. Este año casi hemos duplicado el número de inscritos y se incorpora la categoría mixta. Estamos muy contentos. Me gustaría aprovechar para agradecer la gran ayuda que recibimos en nuestros eventos no sólo de colaboradores privados, sino también el patrocinio por parte de los entes públicos canarios.

-¿Qué se consigue con este torneo?

-Se da mucha visibilidad al pádel y al colectivo LGTBI. Hay una competición internacional a la que acudirán los campeones de esta prueba. El atractivo es enorme y emitimos la competición por streaming, dando una visibilidad enorme tanto a la isla, como al deporte y al colectivo.El trabajo por la inclusión no se queda aquí, en Fuerteventura hay competiciones de pádel en silla de ruedas y la Federación cuenta este año con un equipo de Sordos en la Copa de Equipos de Canarias.Es de agradecer al Club Costa Calma de Fuerteventura, fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros para la competición en silla de ruedas. Nos pareció interesante la propuesta que ya va por su tercer año y este año ya hay dos competiciones, la Copa de España en silla de rueda, a la que vienen los mejores del país en junio y un Open en noviembre. Queremos incluir a jugadores canarios que se animen para participar en ese open, es nuestro objetivo, acercar el deporte a todo el mundo y que puedan disfrutar de este evento. En cuanto al circuito para deportistas sordos, tenemos un equipo que ya estaba jugado en la Liga de equipos canaria, de Tenerife. La inclusión ha sido estupenda y la aceptación genial. Hay una liga a nivel nacional de equipos sordos y nos gustaría poder tener una competición nacional aquí en Canarias, estamos trabajando para que en el 2024 podamos conseguirla.

-Con todo este trabajo en tan poco tiempo, ¿les quedan objetivos pendientes?

-Nos queda traer una prueba al más alto nivel internacional. El coste es elevado. Canarias ya se merece una prueba así por el nivel de participantes y usuarios al pádel, y puede ser un objetivo de aquí a dos o tres años. También seguimos trabajando por la base. De la cantera que arrancó hace ocho años ya hay cinco jugadores compitiendo a nivel internacional y siguen saliendo más. Y este año por primera vez la selección de jugadores menores ha conseguido ascender a la primera categoría, algo que no se había logrado hasta ahora. Ha sido un logro tremendo para los clubes y la Federación Canaria.