Pablo Pérez, títulos y galardones: ahora al mejor atleta español en lo suyo

Otro reconocimiento para ya un referente del fútbol playa a nivel nacional. Pablo Pérez cerró 2023 con un galardón que sumar a su ya excelso palmarés. El majorero recibió el premio Enzo10 Awards al mejor atleta nacional masculino del fútbol playa español. A sus 38 años no deja de sonreír el deportista isleño, todavía con muchos retos por delante por los que pelear.

Antes que el Tanque, este galardón lo recibieron jugadores del tamaño de Francisco Donaire, capitán de la selección española, o José Cintas, lo que pone todavía más en valor el prestigio del premio, que se realiza una vez al año. La distinción, a través de la marca de Llorenc, ahora retirado y entrenador con prestigio internacional, siendo también, en el deporte sobre la arena, considerado como una de las grandes mentes, reconoce una carrera excelsa como es la de Pablo Pérez.

«Es un gran honor que a mis 38 años me llegue este premio, que siga ganando galardones, a parte de todo lo que conseguí en 2023, tanto a nivel individual como de clubes», confiesa el majorero a este periódico. «Solo me dan ganas de seguir mejorando, estoy preparando un prime para 2024», avanza el Tanque.

En su radiografía de 2023, Pablo se llevó la plata con la Lazio, se estrenó con la UD Las Palmas con ocho goles en seis partidos y también conquistó la Gáldar Cup con 16 tantos en su haber. Bronce en Liga Nacional, siendo pichichi con 36 dianas, y campeón en la Málaga Internacional BSCup. También se alzó con con la Liga Eslovaca, la Top League y la Tachichi Cup.

Países, aviones y goles

Nadie para al deportista insular, que promete un nuevo año con los mismos éxitos o, por lo menos, la misma ambición. Ocho países visitados en 2023, un total de 48 aviones y 112 goles en 58 encuentros.

Y esto no acaba aquí. El Tanque tiene sed de títulos y hambre de gloria. La edad no le frena. «Estoy más ilusionado que nunca con el comienzo de todos nuestros proyectos nuevos», asevera el propio Pablo Pérez al respecto de lo que espera. Esto no ha hecho más que empezar.