Ouassim Oumaiz, campeón de España de 5.000 metros, positivo en un control antidopaje

Una nueva mala noticia vuelve a sacudir el mundo del atletismo español. Según ha adelantado el periódico Marca, el fondista malagueño Ouassim Oumaiz, de 25 años, ha dado positivo por GHRP-2, un péptido liberador de la hormona del crecimiento 2.

Este resultado se dio en uno de los controles realizados por la CELAD (Agencia Estatal Antidopaje) a principios de este 2024, un año en el que el atleta, vigente campeón de España de 5.000 al aire libre y en busca de la mínima para los Juegos Olímpicos de París, aún no había competido. De confirmarse este resultado positivo, el atleta podría enfrentarse a una sanción de entre dos y cuatro años.

Según ha podido saber este periódico, la Real Federación Española de Atletismo confirma que hay un atleta español con un expediente abierto por dopaje (sin detallar su nombre), pero no han recibido notificación de que haya una sanción provisional o cautelar al respecto. En caso de que la recibiera, se abriría un expediente de carácter provisional y se retiraría la licencia, en vistas de que el malagueño pueda alegar los próximos días.

«Estoy tranquilo, eso es una equivocación»

Minutos después de darse a conocer todo esto, SUR ha podido hablar con el atleta de Nerja, que ha dado su versión de los hechos. Para empezar, ha explicado que realizó ese control el 11 de enero y que recibió los datos en un sobre el pasado viernes. Acto seguido, procedió a buscar un abogado ante el apartado que explicaba que había detectado restos de esa sustancia en su organismo, concretamente en su orina.

Así relata Oumaiz lo que sintió en el instante en que leyó el informe de la CELAD: «Me puse a llorar de la rabia. He hecho controles en el Europeo, en el Mundial, en Soria, en el Campeonato de España, que gané, y nunca me ha salido nada. Ahora, a ver lo que pasa. Estoy rayado porque no sé qué va a pasar ahora».

Y continua explicando, por otro lado, que cree firmemente en su inocencia: «Estoy tranquilo, eso es una equivocación. Pero por otro lado, estoy dolido, porque ya me han manchado el nombre. Hasta que no me den el informe completo no puedo trabajar con mi abogado». Afirma que su ausencia en competición desde el pasado año está motivada porque su intención era reaparecer en la temporada al aire libre e iniciar estos días su preparación, en el CAR de Sierra Nevada, por lo que este tiempo ha estado parado, sin competir.

Sobre el caso del positivo, alega: «No conozco esa sustancia, me he informado un poco de qué se trata y nunca haría nada de eso, siempre lo consulto todo con mi médico, no me tomo nada de eso. Nunca he hecho nada en mi vida ni haría nada de eso para manchar mi nombre y quedar mal, como está pasando ahora». Y añade: «Hasta que no se demuestre que no soy culpable, la gente no me va a creer. Estoy jodido porque se ha manchado mi nombre y me van a empezar a quitar becas y ayudas que me hacen mucha falta, pero a la vez estoy tranquilo».