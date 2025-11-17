Una nueva edición de Figth Time que garantiza el mejor espectáculo

El próximo sábado, en el pabellón Jesús Telo de La Isleta, gran evento con el teldense Rafa Cazorla en lucha por la título nacional de kickboxing

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:51

El pabellón Jesús Telo de La Isleta será el escenario, el próximo sábado, de una noche épica con la tercera edición de Fight Time, el evento insignia de Fight Events, que en esta ocasión pondrá en juego el título oficial del Campeonato de España de Kickboxing Profesional.

El teldense Rafa Cazorla se enfrentará al valenciano Óscar García por el Campeonato de España Profesional de Kickboxing, un título que actualmente se encuentra vacante. Ambos atletas ya se midieron anteriormente en los Campeonatos de España Amateurs, donde García se llevó la victoria. Ahora, el escenario es distinto: los guantes profesionales, la gloria nacional y el honor en juego. Una revancha que promete fuego en el ring.

Rafa Cazorla afirma que no se retirará sin llegar a los 50 combates ya que cuenta con 47 combates actualmente, sin ganar este título y sin pelear en el New Kumite Rules, uno de los mejores eventos de todos los tiempos.

Combates internacionales

El evento contará, además, con una potente cartelera profesional que incluye:

-Aixay Hernández, dos veces Campeón del Mundo WAKO de K-1 Pro, se enfrentará a un rival brasileño procedente de Portugal dispuesto a ponérselo muy difícil ya que cuenta con gran experiencia sobre los cuadriláteros: Arnaldo Da Souza, Moska.

-Damián Martín Laquoi, dispuesto, una vez más, a ofrecer «el máximo espectáculo, como siempre», también frente a un oponente brasileño, esta vez Wagner Robson.

-Víctor Brito, peleador profesional grancanario, que se enfrentará a un rival procedente de Fuerteventura, más concretamente con el cubano afincado en la isla Dante García.

Además, se contemplan dos combates femeninos profesionales:

-Cinthya Monzón se medirá contra una rival de Portugal, con Sophie Borget.

-Cynthia Curquejo hará su debut profesional, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera que comenzará frente a la catalana Ruth Gómez.

Gala amateur

Antes de los combates profesionales, el público podrá disfrutar de una gala amateur con enfrentamientos de gran nivel, en la que participarán deportistas de las categorías Amateur y Clase Golden, demostrando el crecimiento del kickboxing canario y nacional.

Las entradas están disponibles en los gimnasios asociados y a través de la página web oficial: www.fighteventstv.com. La Fábrica Canaria, Victory Gloves, P-Luche Fightwear y Custom Fighter son los patrocinadores.