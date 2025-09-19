Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Noah Lyles, feliz tras sumar un nuevo título en su palmarés. AFP

Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

El estadounidense ya suma cuatro otros mundiales en 200 metros, los mismos que el gran velocista jamaicano

Igor Barcia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:00

Era su gran reto y ya lo ha logrado. Noah Lyles ya tiene los cuatro títulos mundiales que conquistó Usain Bolt en la prueba de ... 200 metros entre Berlín'09 y Pekín'15. La gran época del esplendor del jamaicano en la velocidad pasó y el atletismo quedó huérfano de referentes, pero Lyles se empeñó en ser el heredero del plusmarquista mundial y a base de constancia y de una confianza absoluta en sus posibilidades ha conseguido hoy en Tokio esos cuatro títulos mundiales de 200 metros que le convierten en uno de los grandes velocistas de todos los tiempos.

