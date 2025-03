Nico Bruno: «Tenemos una seña de identidad muy marcada»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de marzo 2025, 12:59 Comenta Compartir

Nicolás Bruno (Buenos Aires, 1989), un jugador que cumple con todos los requisitos para formar parte de un equipo ganador como el Club Voleibol Guaguas, asegura que pasa por uno de los momentos más dulces de su carrera. Además, en su segunda temporada en el club de los galácticos, hace hincapié en la importancia de conquistar la Superliga tras haber obtenido el liderato matemático.

-¿Qué fue lo que le hizo venir al CV Guaguas hace dos años?

-Para mí fue una propuesta ambiciosa, sobre todo a nivel europeo. En ese momento, venía del Halkbank de Ankara tras llegar a la final four de la Champions League. El Guaguas, por su parte, llegaba de ganar la Superliga y buscaban meterse en competición europea. Me gustó el proyecto y vine sin pensármelo dos veces.

-A título personal, ¿cómo considera a la familia del Guaguas?

-Tenemos una seña de identidad muy marcada, es la de siempre querer ganar. En lo personal, he tenido partidos en los que me he llevado más puntos y otros en los que he podido contribuir en defensa o en recepción. Lo principal es ganar como equipo, las actuaciones individuales quedan en segundo plano. Por ejemplo, Walla hizo una Copa del Rey fantástica, pero sabemos que lo más importante es la victoria.

-Después del éxito en la Copa del Rey, tocó celebrar tras pasar apuros al final contra CV Manacor.

-Veníamos controlando muy bien el partido en los primeros sets, pero luego ellos empezaron a ajustar. En el cuarto set, íbamos ganando por cuatro puntos y nos igualaron con el 23-23. No es excusa pero veníamos de jugar los dos días anteriores con una carga más alta que ellos. En una final nunca sabemos lo que puede pasar. Por suerte, salimos campeones.

-El año pasado se consiguió hacer historia en Champions League, ¿este año se van con un sabor agridulce de la CEV Cup?

-Lo que más me molesta es no haber podido entrar en Champions, considero que es la mejor competición de voley. En la CEV tuvimos un cruce difícil, pero es una competición que depende mucho de los cruces porque son eliminatorias directas. Considero que dentro de la clasificación, hay equipos que están un paso por detrás del Guaguas. La CEV tiene un buen nivel y hay partidos que son muy exigentes.

-¿Terminar primeros en la fase regular es una buena noticia para afrontar el playoff de la mejor manera?

-Sí, es lo que buscábamos en esos dos partidos con Pamesa Teruel y Arenal Emevé. Esta semana estamos más tranquilos, ya que no necesitamos un resultado en Almería. Es una cancha difícil con muchos jugadores con experiencia que pueden dar la nota en la final de la Superliga.

-¿Cuánto de importante es poder descansar esta semana después de la carga de los últimos meses?

Sí, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo. Conseguimos la Copa y este fin de semana hicimos los deberes para quedar primeros en la tabla. Ahora, necesitamos un descanso después de cinco partidos en nueve días. La Copa nos ha exigido un rendimiento máximo, en el que tuvimos que meter mucha intensidad y esfuerzo para lograr el resultado que conseguimos.

-¿El objetivo ahora es ganar la Superliga para pasar directamente a la Champions League?

-En ese sentido no cambia nada. Las ganas de ser campeón siempre son las mismas. Ese es nuestro objetivo y en ningún momento nos venimos abajo. No tener que pasar la fase previa evita muchos disgustos. Por fin se logra que el campeón de España se clasifique en Champions y, en lo personal, me parece justo. Lo han implementado este año, bienvenido sea.

-¿Cómo se encuentra a nivel personal?

-Estoy muy contento de haber conseguido la Copa del Rey y terminar la fase regular en el primer puesto. Ahora, se vienen los playoff de la liga y hay mucha presión para no perder ningún partido.

-¿Qué piensa de que no exista aún videocheck en la mejor liga de España?

-Me parece que podría ser una gran oportunidad para dar un salto de calidad en la liga española. La mayoría de las ligas ya lo tienen. Más allá de que es algo necesario porque ayudaría mucho a los árbitros, le daría calidad al espectáculo. Le gusta a la gente y es más justo. Tienen que buscar la manera de que esté presente.