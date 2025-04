«El New Kumite Rules es emoción, talento, espectáculo e innovación»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de abril 2025, 21:12 Comenta Compartir

El V New Kumite Rules-Golden Rise II entra en la recta final para su espectacular puesta en escena el próximo sábado, 5 de abril, en el pabellón Juan Beltrán Sierra de Las Palmas de Gran Canaria con una velada inolvidable que acogerá a los mejores deportistas del mundo. Y a esa cita histórica con los deportes de contacto en Gran Canaria no podía faltar el presidente de la Federación Española de Kicboxing y Muaythai, el madrileño Jesús Eguía Martín, máxima autoridad de esta disciplina deportiva en el ámbito nacional desde el 2017, ex seleccionador español durante doce años y uno de los grandes artífices de la explosión y el crecimiento del kickboxing en todos los rincones del país.

-¿Qué supone para la Federación Española y para usted estar presente en Las Palmas de Gran Canaria y presidir el New Kumite Rules?

-Estamos muy felices de estar aquí y enormemente orgullosos de asistir a un evento que derrocha imaginación, calidad, talento e innovación a raudales. Un acontecimiento de éxito que sigue creciendo y mejorando con el paso de los años y que lo seguiremos disfrutando durante mucho tiempo.

-¿En qué punto está el nivel del Kickboxing en España y en Canarias?

-El nivel de esta atractiva modalidad deportiva en el evento y en España es altisimo. Y Canarias es Top a nivel internacional. Aquí tenemos grandes peleadores como Aixay Hernández o Alcorac Caballero, grandes campeones con una gran proyección internacional y que han llegado para quedarse mucho tiempo en lo más alto.

-El teldense y dos veces campeón del Mundo K1 Profesional WAKO, Aixay Hernández, El Puma, es el gran favorito para conquistar el torneo. ¿Qué opinión le merece su trayectoria?

-Aixay es un grande del kickboxing y será pronto un Top Mundial, al que no solo lo veremos en Canarias, sino que pronto lo disfrutaremos en los eventos de talla mundial más destacados.

-¿Qué hace tan atractivo el New Kumite Rules del sábado en el Juan Beltrán Sierra de Las Palmas de Gran Canaria?

-Nadie se lo debe perder, porque indudablemente será una velada que ofrecerá emoción, espectáculo, innovación, suspense y grandes deportistas que lo van a dar todo, además de una puesta en escena magnífica. Por todas estas razones, el New Kumite Rules está en el punto tan álgido en el que se encuentra.

-¿Es Canarias una comunidad autónoma referente en los deportes de contacto en España?

-Incuestionablemente. En Canarias siempre gustaron los deportes de contacto y cada vez hay más afición, más entendida y pasional. No podía ser de otra forma teniendo a la lucha canaria como gran identidad. Que nadie se pierda la oportunidad de vivir el sábado un evento de alto voltaje y de un excelente nivel.

-Es usted presidente del organismo nacional desde el 2017. ¿En qué ha cambiado el kickboxing en España desde entonces?

-Puedo decir con orgullo que nos hemos ganado el respeto de todas las instituciones: COI, CSD y muchas más. De hecho, hemos organizado recientemente una gran gala en la que estuvieron presentes el presidente del COI, Alejandro Blanco, miembros de la ejecutiva nacional y el creador del K1, que viajó a la gala expresamente desde Japón para no perdérsela.

-¿Qué papel juega en ese crecimiento la Federación Canaria y su presidente?

-Néstor Navarro desempeña un papel muy importante en el engranaje de este deporte y es un gran compañero de viaje. Mi gran apuesta desde el comienzo fue la formación y Canarias lo ha entendido perfectamente con cursos de entrenadores que se han celebrado y se seguirán desarrollando para que las islas sigan siendo lo que es: una autonomía top y una voz autorizada en el kickboxing nacional. La Federación Española de Kickboxing y Muaythai ha pasado de tener mil licencias a las dieciséis mil actuales y se consagra como una de las más competentes de Europa con la consecución de medallas a nivel internacional y un reconocimiento mundial ganado a pulso. Y acontecimientos como el V New Kumite Rules, que mostrará a los mejores luchadores del mundo ayudan a su fortalecimiento y prestigio. Estamos encantados.