Nerea Pérez posando con su trofeo. C7

Nerea Pérez bate un récord histórico en la Entre Faros

La deportista de Tesjuate paró el crono en 15:36, rebajando en 50 segundos la marca que había establecido en 2006 Nazaret González, del EAMJ Playas de Jandía

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:20

La atleta majorera Nerea Pérez, del Club Tenerife CajaCanarias, firmó este fin de semana una gesta en la carrera Entre Faros al pulverizar un récord que llevaba casi dos décadas intacto. La deportista de Tesjuate paró el crono en 15:36, rebajando en 50 segundos la marca que había establecido en 2006 Nazaret González, del EAMJ Playas de Jandía.

Han tenido que pasar 19 años para que alguien lograra mejorar este registro, un hito que además llevaba aparejada una recompensa económica de 360 euros para la primera atleta en superarlo.

En el podio masculino, el triunfo fue para Salah Chehaib, del EAMJ Playas de Jandía, que acompañó a Nerea en lo más alto de la clasificación.

