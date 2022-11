«Negro, inmigrante... Mi destino aquí era la calle. Pero el boxeo me salvó»

«¿Para qué voy a estudiar con todos los blancos que hay aquí?». Tras llegar de su Liberia natal asolada por la guerra y la necesidad, Gadatamen Taylor (Monrovia, 1990) no veía más futuro en su nueva vida en Gran Canaria que la calle. «Estaba acostumbrado a trabajar. A plantar tomates, lechugas... A todo lo que salga de la tierra. Negro, inmigrante y sin estudios, aquí estaba destinado a algo malo. Pero el boxeo me salvó«, resume.

A Taylor le tocó crecer lejos de su entorno después de que su hermano mayor trajera a España a parte de la familia y supo madurar agarrado al deporte. Empezó en el fútbol («metía muchos goles y jugué en Las Coloradas, Unión Viera, Lomo Apolinario y Tamaraceite»), pero Feluco, el gran hacedor de valores en el boxeo canario, lo llevó un día al gimnasio de Yeray El Pera y ahí empezó su historia de superaciones en el ring y que le llevará a pelear por el título de España del peso ligero el próximo 25 de noviembre en Madrid.

« Es disciplinado, constante, sabe sufrir. No todos pueden decir lo mismo, pues la capacidad de trabajo y de sacrificio cuesta asimilarla. Taylor lo ha hecho a la perfección. Jamás falla a un entrenamiento. Y con las condiciones físicas que tiene, eso le garantiza muchas opciones de tener éxito. Sin apenas experiencia ya aguantó ante adversarios como Chocolatito o Montaña. Ahora ha crecido y mejorado muchísmo. Está que se sale«, dice su entrenador.

Profesional desde 2019, la Bamba Negra sabe que está ante su oportunidad. Conoce al rival, Brian Peláez («ya me enfrenté a él y le gané en cada asalto, aunque los árbitros le dieron la pelea»), y sabe que la exigencia física, con un combate a diez rounds, le demandará lo máximo.

«Si voy a Madrid no es para perder. Quiero ganar para dedicarlo a tantas personas, que ni me planteo otra cosa. Mi madre, que está en el cielo, mi padre, que sigue en Liberia, mis hermanos, mis hijos, mis entrenadores, la gente que me ha ayudado... Por todos ellos sé que me traeré el título a Canarias, que para mí ya es mi tierra«, concluye.