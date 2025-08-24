El Mundial de Tailandia, con cierto acento canario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 19:04 Comenta Compartir

En Tailandia está compitiendo España en la cita mundialista femenina a la que acude 43 años después, la última fue en Perú, en el año 1982. Con la selección española que dirige el que fuera entrenador del JAV Olímpico Pascual Saurín, se encuentra una una mini expedición de deportistas de clubes de las Islas Canarias.

Entre ellas, están las jugadoras Marga Pizá, del CV Harís, Lola Hernández, Ana Escamilla, Patricia Aranda y Aitor Paisán, del CD Heidelberg, Paul Salleras, del Olímpico, e Higinio Artiles, quien este año dirigirá al CV Guía.

Temas

Tailandia

Perú

Canarias