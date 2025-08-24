Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los integrantes canarios presentes en el Mundial de Tailandia femenino. C7

El Mundial de Tailandia, con cierto acento canario

Voleibol ·

Cuatro jugadoras y tres miembros del cuerpo técnico representarán a Canarias en el Mundial

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:04

En Tailandia está compitiendo España en la cita mundialista femenina a la que acude 43 años después, la última fue en Perú, en el año 1982. Con la selección española que dirige el que fuera entrenador del JAV Olímpico Pascual Saurín, se encuentra una una mini expedición de deportistas de clubes de las Islas Canarias.

Entre ellas, están las jugadoras Marga Pizá, del CV Harís, Lola Hernández, Ana Escamilla, Patricia Aranda y Aitor Paisán, del CD Heidelberg, Paul Salleras, del Olímpico, e Higinio Artiles, quien este año dirigirá al CV Guía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  2. 2 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  5. 5 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  6. 6 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  7. 7 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  8. 8 Federico Grillo: «El monte crece más de lo que somos capaces de limpiar. Necesitamos que las riendas se repartan»
  9. 9 Desembarcan en Arguineguín los 236 migrantes que se encontraban a la deriva
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Mundial de Tailandia, con cierto acento canario

El Mundial de Tailandia, con cierto acento canario