Moya se prepara para acoger The Call Games de crossfit

La Villa de Moya calienta motores para celebrar una nueva edición de la cita deportiva The Call Games, un evento organizado por el Ayuntamiento del municipio grancanario con la participación de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias y de Atlantix Box 928. El encuentro, que reunirá a más de 120 atletas en una competición de cross training, da un paso más en su edición de 2025 y sale a la calle, concretamente a la vía Miguel Hernández, uno de los escenarios principales junto con el terrero de lucha, lugar en el que está situado el box.

En la presentación celebrada este martes, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso destacó la apuesta decidida por eventos de esta naturaleza, «es una forma de incentivar la práctica deportiva y de demostrar que está al alcance de todos y todas al dar cabida a las diferentes categorías». Sobre su escenario, Sabroso manifestó con seguridad sobre que la Villa de Moya «se convertirá en una fiesta este fin de semana y estaremos para disfrutarla».

La competición tendrá un total de tres WODS en los que competirán por equipos masculinos, femeninos y mixtos, a lo largo de los dos días por categorías. «Es una competición abierta a todos los niveles y en la que se muestra que la Villa de Moya el CrossFit cuenta con muchos adeptos. Es una muestra de que nuestro box está preparado para albergar competiciones de alto nivel y viviremos una fiesta al sacarlo a la calle para que todos lo vean y lo disfruten. Es un evento en el que también buscamos poner en valor e incentivar la práctica deportiva en un entorno único», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

The Call Games, una edición más, ha cubierto el cupo de participación con la inscripción de más de 120 atletas. «Una vez más y desde que anunciamos el evento la respuesta ha sido muy buena por parte de todos los atletas. Este año hemos ido un paso más allá sacando el evento a la calle con el objetivo de hacer partícipes a todos, mostrando así que el CrossFit es un deporte al alcance de todos y todas, por ello, la competición se divide en diferentes niveles para que todos puedan sentir la adrenalina de la competición», resalta Javier Sánchez, responsable de Atlantix Box 928.

El evento muestra asimismo la capacidad de la Villa de Moya para organizar y acoger grandes eventos deportivos. Desde el viernes, 17 de octubre, comenzará la fiesta en el box con la entrega de la bolsa del atleta, que estará acompañada de música en directo de la mano de DJEsece. El sábado 18 la competición arrancará a las 10.00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, para ir completando las diferentes estaciones que se sitúan a lo largo de la calle principal. El sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en el terrero de lucha, se completará una competición de altos vuelos.