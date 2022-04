«Mountain running, sky running, trail running, el cacao es enorme»

Aprovechando su visita a Teror para asistir a un curso de gestión de riesgos en eventos deportivos en el medio natural, quisimos abordar con Alberto Ayora, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la problemática que aún sigue vigente entre la FEDME y la Real Federación Española de Atletismo sobre las competencias entre las carreras por montaña y el trail running. Tras dos sentencias firmes ha surgido una tercera que da la razón a la FEDME, pero el conflicto continúa.

¿En qué momento se encuentra en estos momentos el litigio entre la FEDME y la RFEA?

Tras dos sentencias, ahora ha salido una tercera, que no es firme, en la que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 ha dictaminado que son las federaciones de montañismo «las competentes para organizar carreras por el medio natural y la montaña cuya distancia mínima sea 21 kilómetros y tengan un mínimo de 1.000 metros de desnivel». Esta sentencia anula parcialmente la modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), que en 2018 incluyó el trail running como una de sus modalidades.

¿Y ahora qué?

Las competencias están muy claras y definidas, aunque el asunto sigue judicializado.

¿No hay manera de poner de acuerdo a FEDME y RFEA a través del Consejo Superior de Deportes y que acabe esta agonía?

El sentido común debe primar en todo esto. Las carreras por montaña tienen unas peculiaridades muy específicas que exigen conocimiento del medio y ahí los únicos autorizados son los técnicos de deportes de media y alta montaña, no vale con un simple árbitro.

A mí me gusta ponerme en el lado del atleta, del deportista. Usted cómo explica que a lo largo del año existan varios campeonatos de España, de Europa o mundiales, dependiendo de si hablamos de carreras por montaña, trail running, mountain running, sky running, off road running, etc.

El cacao es enorme y esto hay que defenderlo a nivel nacional e internacional con coherencia y en base a unas competencias que están muy claras.

¿Este conflicto surge por el pastel de tener más licencias?

No creo. Pienso que esto surge cuando la RFEA ve el auge de las carreras por montaña.

¿Cuál es el estado de salud actual de la FEDME?

Tras la denominada como quincena de oro, en la que Alberto Ginés obtuvo la medalla olímpica de escalada en Tokio y se anunció que el esquí de montaña sería olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 nos hemos encontrado con otra realidad. Somos la única federación que tiene disciplinas olímpicas en los juegos de verano e invierno, y esto supone una serie de compromisos que desequilibrarán los presupuestos para garantizar mejoras y un buen papel de nuestros deportistas en París 2024 y Milán 2026.

¿Cuántas licencias tiene la FEDME actualmente?

Más de 270.000. Somos la cuarta federación en España en número de licencias.

La FEDME acoge desde las carreras por montaña hasta la marcha nórdica, el barranquismo, la escalada, raquetas de nieve, etc. Un abanico que hace de la FEDME una federación compleja que aúna también a los amantes del senderismo, una actividad que está suponiendo un boom en España. « Canarias tiene un peso importante en la FEDME. El auge de las carreras por montaña en Fecamon es enorme, y esa implicación y ganas de hacer las cosas bien, con organizaciones serias y comprometidas, la he podido palpar en el municipio de Teror, que acogerá en julio el campeonato de España en línea de clubes con el Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos«, destaca el presidente de la FEDME.