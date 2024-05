Monzón, Paun y Lucio disputarán las finales del Rafa Nadal Tour 2024

CANARIAS7 Telde Sábado, 25 de mayo 2024, 18:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Rafa Nadal Tour By Santander 2024 ya tiene a los doce finalistas que este domingo, a partir de las 10:00 horas, van a hacer las delicias de los aficionados al mejor tenis de formación de España que se puede disfrutar en el Tennis Academy El Cortijo.

La armada canaria está demostrando el gran nivel que atesora con la presencia de tres canarios en las finales. El grancanario del Tennis Academy El Cortijo, Álvaro Monzón, favorito nº 2 en la categoría sub 12, se deshizo con aparente facilidad de Hamza Mohammed (6-2 y 6-0) y ya se prepara para medirse en el, posiblemente, mejor partido del torneo al británico, y cabeza de serie nº1, Austin Feltham, quien dejó en la cuneta al almeriense Leo Vidaña en dos mangas (6-4 y 6-1).

En modalidad femenina, fue la aragonesa Lara Sebastiá la que se impuso a la jugadora china Alisha Wang por 6-4 y 6-3 para meter la cabeza en la final. Su rival será Caterina López, quien eliminó por 6-1 y 6-0 a Yelyzaveta Ksonzenko.

Asimismo, en la sub 14 masculina, el tinerfeño Adam Lucio Ávila derrotó a Gonzalo Corrales por 6-4 y 6-1 para meterse, por la puerta grande, en una final en la que le espera el mallorquín Toni Escardá, quien se impuso en un apretado partido al valenciano Javier Ballester (7-5 y 6-4).

La sub 14 femenina tendrá en la catalana Liliana Chetry y la valenciana Elena Dumitru a las finalistas. Chetry superó a Vanusa Vedri (6-1 y 6-0), mientras que la valenciana Dumitru no dio opción a la aragonesa Ana Luque (6-2 y 6-0). Por su parte, en categoría sub 16 femenina, la también grancanaria, Gabriela Paun, desplegó su mejor tenis para doblegar en tres sets a la riojana María Oprescu (3-6 6-1 y 6-1).

Los finalistas en la categoría sub 16 masculina son Julio Zárate, tras imponerse a José Ignacio Cuevas en tres sets en el partido más reñido de semifinales, y el catalán Óscar Casas. Casas derrotó por 6-3 y 6-2 a su paisano y principal favorito, Alex Galindo.

