El Molina Sport vuelve a la carga.

El Molina Sport quiere el liderato a costa de hundir al penúltimo clasificado

Los grancanarios, que marchan segundos con un partido menos disputado, visitan este sábado (18.30 horas) al conjunto madrileño que es penúltimo con un solo punto

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:43

El Molina Sport afronta la cuarta fecha del calendario con los deberes hechos en un inicio de la Liga Élite complicado, en el que a pesar de tener un partido menos disputado que sus rivales, por el aplazamiento del duelo ante el Espanya por el ya conocido extravío de sus equipaciones en su viaje a Palma de Mallorca, lo cierto es que los grancanarios ya marchan segundos con seis puntos en su casillero, tras sus trabajadas victorias ante el Castellón (11-9) y el Erizos Rudos (12-5).

Los amarillos visitan la siempre complicada pista del Polideportivo Laura Oter este sábado (18.30 horas), para medirse a un necesitado Tres Cantos PC que ha arrancado la temporada con problemas tras sumar un solo punto en la jornada inaugural ante el líder, el Rubí Cent Patins, tras perder en los dos últimos encuentros ante el Envolvente Las Rozas (3-4) y el Espanya (5-4). A pesar de sus resultados, lo cierto es que los madrileños han puesto en apuros a todos sus rivales, por lo que no deben de bajar la guardia ante una visita que nunca les ha resultado sencilla.

La ausencia de Chuck Baldwin por lesión, ha obligado a sus compañeros a dar un paso al frente para paliar su ausencia, de esta forma, Kevin Mooney con 11 dianas está siendo el referente ofensivo del equipo, siendo el máximo goleador de la Liga Élite, apoyado por Jan Andrysek y Alex Pérez con cuatro goles cada uno. En el bando del Tres Cantos sobresalen cuatro hombres con dos goles cada uno: Raúl de la Hoz, Eric Mbeinjock Thió, Lisandro Mercere y David Alejandro Pérez.

