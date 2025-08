Mauro Fuentes liderará por tercer curso consecutivo el ataque del Grupo Rafael Afonso San Roque

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 4 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

Mauro Fuentes vivirá su tercera campaña consecutiva en el Grupo Rafael Afonso San Roque, que se asegura la presencia de un líder nato, tanto dentro como fuera de la pista, además de contar con uno de los mejores receptores de la Superliga, como demostró su quinta posición en el ranking de la pasada campaña.

A sus 27 años atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera tras encontrar en el equipo del barrio su lugar ideal para seguir creciendo como jugador y liderar un proyecto junto al capitán Moisés Cezar, en el que los jóvenes encuentran a un referente al que seguir.

Formado en la Universidad CETYS de Tijuana, en su México natal, debutó profesionalmente en Brasil, en el Monte Carmelo, desde donde dio el salto a la Superliga de la mano del Barça, donde dio muestras de su enorme potencial. El descenso admnistrativo por la permuta de su plaza a la Superliga 2 le obligó a emigrar a Israel para jugar en el MS Eliabun, su última parada antes de recalar a mitad del curso 2023-24 en el Grupo Rafael Afonso San Roque, siendo clave en la permanencia del equipo en su primer curso en la élite.

Además de ser internacional absoluto con la selección de México, en la que se ha erigido en uno de sus líderes naturales, Mauro Fuentes es además un famoso youtuber que en su canal @MauroIsaac22 cuenta en la actualidad con 321.000 subscriptores, con vídeos en los que da consejos para jugar al voleibol.

A nivel internacional, con la selección azteca, ha conseguido una Pan American Cup, una plata en la NORCECA Final Four y tres bronces en la NORCECA Championships, en la NORCECA Pan American Cup Final Six y en la NORCECA Final Four.