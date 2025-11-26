Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La resina mató a la roca

Alpinismo ·

«¿No quieren caminar treinta minutos por el monte a las zonas de escalada? ¿Quieren lo inmediato del rocódromo? ¿Escalada rápida, cómoda y a casa o al bar?»

Manuel Pineda

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

La principal característica de la escalada deportiva en rocódromo, la disciplina olímpica en la que Alberto Ginés consiguió la medalla de oro en Tokio 2020, ... es que los seguros ya están puestos en la ruta o vía, y estos solo son instrumentos de seguridad nunca elementos de progresión. En este tipo de escalada los agarres (las piezas de colores por donde progresan los atletas) están compuestos principalmente de resina de poliéster, polvo de mármol y, por supuesto, colorante. Aclarado que la resina es el principal elemento con que se hacen las presas de escalada en rocódromos, así se llaman en el argot, podemos precisar una última puntualización: en la escalada deportiva se persiguen escaladas cada vez más difíciles sin el uso de medios externos para ascender; en la clásica con paredes más largas o en montañas, cualquier elemento se utiliza para progresar y llegar a la cima. Dicho lo anterior, ya nos podemos hacer el nudo y comenzar la escalada.

