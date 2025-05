El indomable Carlos Soria

Una fecha para establecer un marco relacional en torno a la inabordable historia de este alpinista español: 1939. A todos, o a casi todos, nos ... viene a la mente este año como el de la final de la Guerra Civil española, y además se nos antoja que fue hace una eternidad. Y así es, han pasado la friolera de 86 años que es la edad actual de nuestro indomable alpinista. En este momento, usted como lector podría estar preguntándose qué relación tienen esta efeméride con el alpinismo. El vínculo se establece con la fecha de nacimiento de Carlos Soria, el 5 de febrero de 1939 viene al mundo este icónico atleta español de la montaña. En este punto usted podría pensar que la deriva del artículo se dirige a realizar una loa a este señor octogenario.

Nada mas lejos de la realidad. Resulta que este alpinista, duro como las tachas de un ataúd; y descubrirán ustedes, si continúan leyendo, el porqué. Empecemos por el final. El 19 de febrero del 2025, y hay que enfatizarlo, con 86 años recién cumplidos, alcanzó la cima del Aconcagua, la montaña mas alta de América, con una altura oficial de 6.960 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la cordillera principal de Los Andes en Argentina. Uno podría pensar que este es el canto de cisne de Carlos Soria, la culminación de una carrera, la cumbre más alta alcanzada antes de abandonar en un trastero lúgubre el casco, los piolets, los crampones, la cuerda, los sueños no cumplidos…. Nada más lejos de la realidad.

Ajústense las correas de la mochila y comencemos la ascensión. Carlos Soria ha coronado doce de los catorce ochomiles del planeta, y solo le faltan el Dhaulagiri y el Shisma Pangma. Aunque es importante resaltar la altura alcanzó en los dos que le faltan. En el Dhaulagiri alcanzó los 8.050 metros sobre un total de 8.167 metros. Y en el Shisma Pangma, holló los 8.008 metros; que es la cumbre central, escapándose la cima principal que se encuentra a 8.027 metros debido a unas condiciones atmosféricas que no invitaban a actos de valentía innecesarios. En la montaña darse la vuelta en determinadas circunstancias es una victoria.

Ampliar El Manaslu, todo un reto en el alpinismo mundial.

Llegados a este punto, podríamos pensar que con semejante currículum y a la edad de este señor ya sería algo excepcional; sólo cinco alpinistas españoles han logrado ascender los catorce ochomiles. Sin embargo, este super atleta esta hecho de otra pasta. Para muestra, un botón. En el año 2023, hagan ustedes los cálculos de la edad cuando aborda esta ascensión, intenta conquistar uno de los dos ochomiles pendientes en su lista: el Dhaulagiri.

En la cordillera del Himalaya la séptima montaña mas alta del planeta espera, con la paciencia de saberse eterna, un nuevo intento de Carlos Soria. La ascensión, como todas las de esta envergadura en estas montañas, contemplan grandes equipos incluyendo a los famosos sherpas; que a estas alturas del desarrollo del himalayismo no son simplemente porteadores sino escaladores de gran nivel en altitud, y absolutamente necesarios para el éxito de las expediciones.

A 7.700 metros, y a esa altitud tus capacidades son solo una disposición férrea de tu voluntad de avanzar, un sherpa del equipo (los más acostumbrados a la altitud, los mas fuertes en esas cotas, extraordinarios escaladores…) se cae y arrastra a nuestro alpinista con un resultado fatal en cualquier lugar, imagínese que le acontezca a esa altitud, fractura de tibia. El rescate, como no podría ser de otra manera, podría dar para un guion de Netflix. El equipo al completo, más dos montañeros polacos y otros tres sherpas, se organiza para poder bajar a Carlos Soria hasta el campo III, y después hasta los 6.100 metros del campo II. Emplearon un total de diecisiete horas hasta que lo logran llevar a la zona donde un helicóptero, pilotado por otro grandísimo alpinista italiano Simone Moro, lo puede rescatar y llevar a Katmandú.

Después de lo vivido en el 2023, cualquiera se plantearía colgar los crampones o lo que quiera uno que use. Y una vez más, sorpresa. En febrero del 2025 asciende al Aconcagua, que no es mas que un entrenamiento para en la primavera del 2025 intentar el Manaslu (8.163 metros). Esta montaña fue la primera ascensión española a un ochomil, y en la que Carlos Soria participó como miembro de la expedición hace cincuenta años. Sin lugar a duda, este señor juega en otra liga. Y estas personas, inalcanzables en sus logros, nos inspiran a seguir luchando en nuestras montañas interiores; que son las más duras e inhóspitas, y a no rendirnos antes las adversidades que siempre nos vamos a encontrar.

Los sueños son el alimento del alma, y mientras que los tengamos seguiremos escalando, y viviendo, que en última instancia es el mismo asunto.