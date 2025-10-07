'El majorero' dio lustre a la presentación del Adargoma ante el Castillo

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El Adargoma en su vuelta a la competición senior reunió varios cientos de aficionados en su terrero de la Presa, que presentó un gran aspecto, en la luchada que le medía al Castillo de Primera categoría, por lo que se reforzaba con exluchadores de la casa, como el DB Kilian León, el PC Cristo Izquier y sobre todo el puntal A del Saladar y criado en la cantera del equipo grancanario, Miguel Hernández «el majorero», que a la postre fue el que evitó la derrota de sus antiguos compañeros.

En los prolegómenos salía toda la base del conjunto del cono sur y con posterioridad la luchada senior que estuvo entretenida y con arreones por ambos equipos. Primero se marcharon los locales 4-0, pero la salida al terrero del DA visitante Juan Luis Goya, James Ramírez y Lasso ponían un 4-5, y gracias a un inspirado Goya se ampliaba a un 5-7. El PC Cristo Izquier con el DB Kilian León y el DC Alberto González, daban la vuelta al electrónico, 8-7.

El coloso de la Orotava, Añaterve Abreu, nuevo PC de los sureños, dejaba fuera a Kilian León, 8-8 y Alberto González tras caer en la primera con el puntal C Rayco Santiago, veía como este le levantaba la mano y se retiraba lesionado al sentir un pinchazo en su brazo derecho, siendo lo negativo del choque para los hombres de Paco «el palmero», 9-8. El PB visitante Miguel Pérez le daba la segunda al PC Cristo Izquier, 9-10 y Alberto González y Fredy Segovia se eliminaban, 10-11, quedando solo el majorero por los de San José.

El PA Miguel Hernández «el majorero» se imponía al PB Miguel Pérez en la segunda, 11-11 y en el duelo decisivo, ni Miguel Hernández ni el PC Añaterve Abreu se derribaron, aunque lo intentaron en alguna ocasión, con levantada y cango el tinerfeño y con ganchillo y toque pa, tras el luchador que fue de la base del Adargoma. Al final un empate a doce y todos contentos en una gran noche porque significó la vuelta a la categoría absoluta de uno de los clubes históricos de la lucha canaria.