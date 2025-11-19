Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Maja Portillo, en un partido. C7

Maja Portillo se va del Rocasa

Por petición de la propia jugadora, se corta la cesión y regresa a su club de origen

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:50

El Rocasa Gran Canaria y la jugadora sueca Maja Portillo han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía hasta el 31 de mayo de 2026

La pivote nórdica, que recaló en el Rocasa esta temporada en calidad de cedida, se desvinculará, por petición propia, de la entidad teldense para regresar a su club de origen, el IK Savehof sueco

El Rocasa Gran Canaria agradece la profesionalidad, el compromiso y la dedi-cación de Maja Portillo y le desea la mayor de las suertes en su próxima andadura profesional.

