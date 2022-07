«Ser madre y volver a competir ha sido maravilloso» atletismo La atleta grancanaria Sheila Cubas participó en el Campeonato de España once meses después de estrenar maternidad

El atletismo es su gran pasión. A sus 32 años de edad, la velocista grancanaria continúa con fuerzas y ganas de seguir bajando marcas y alcanzar nuevos objetivos. Hace un año ha estrenado maternidad y el nacimiento de Michelle le sigue motivando a entrenar y a competir.

El atletismo de élite en Gran Canaria está en el olvido, pero aún hay atletas con ilusión. Sheila Cubas es ejemplo de ello. La atleta de Vecindario, integrante del Tenerife CajaCanarias, sigue compitiendo al máximo nivel.

–Estrena maternidad y a los once meses la vemos en un campeonato de España.

–Así ha sido. Entre lesiones, la pandemia, el embarazo y cursando un máster no ha sido nada fácil, pero dar a luz y a los once meses verme compitiendo en un nuevo campeonato de España ha sido maravilloso. Y estoy muy contenta con el resultado, ya que acabé 13ª con un crono de 11.88. A nivel personal quedé muy satisfecha, ya que el camino para llegar a este campeonato no ha sido nada fácil.

–En 2017 fue tercera en el campeonato de España de pista cubierta, en los 60 metros lisos, y ha sido quinta al aire libre en los 100 metros lisos. Y acudió en 2018 a un encuentro internacional, con la selección española en relevos. Pasan los años y continúa en la lucha. ¿Qué le ilusiona para seguir adelante?

–Me motiva seguir mejorando mis marcas. Tengo 11.70 en los 100 metros, crono logrado en 2016, y ahora he hecho 11.88, por lo que aún confío en poder batir mi mejor registro. Creo que es posible. En los 60 metros lisos, mi mejor marca es 7.50.

–Posee el récord de Canarias de 60 metros lisos y la tercera mejor marca en 100 metros lisos. Se ha convertido en una referente de la velocidad en Canarias. ¿Qué opina del estado actual del atletismo en Gran Canaria?

–Solo se mira a la base, a los niños. Pero en Gran Canaria si un atleta cumple 18 años no hay ningún futuro, ya que las oportunidades son nulas. Hay mucho talento, pero no hay ninguna planificación y a esas edades lo fundamental es poder competir.

–¿Qué otras aficiones tiene al margen del atletismo?

–Ahora mismo mi prioridad es mi hija. Patinar y estar con amigos son otras opciones, aunque reconozco que con el atletismo no hay mucho tiempo para vida social, principalmente cuando se acercan campeonatos en los que entrenos y el descanso son fundamentales.

–¿Próximos objetivos?

–Debo ir poco a poco. Ya afrontaremos la próxima temporada con ganas e iremos viendo los objetivos que vayan surgiendo.

–¿Le queda cuerda para rato?

–Jajaja. No lo sé, pero ahora mismo estoy con muchas ganas. Creo que aún puedo alargar mi carrera unos años más.

–¿Dónde suele entrenar?

–En el Martín Freire. Normalmente entreno seis días a la semana, de lunes a sábado.

–¿A qué se dedica profesionalmente?

–Soy nutricionista y acabo de terminar un máster del Profesorado.

–Así que cuida mucho su alimentación.

–Efectivamente. Me gusta la cocina y hago también unos postres muy saludables. Me gusta innovar con mis platos, jajaja.

–¿Le gustaría cuando acabe su trayectoria a nivel absoluto continuar en campeonatos de categoría veterana?

–No lo veo. Después de muchos años compitiendo a un alto nivel, luego no me motiva verme en esa categoría. Ahora sigo centrada en afrontar una nueva temporada 2022-2023 e ir poco a poco con los objetivos que me vaya planteando.

–¿Qué es el atletismo?

–Para mí es una forma de vida. Empecé con nueve años y con 32 continúo en él.