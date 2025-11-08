Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lucía Morales, en acción. Canarias7

Lucía Morales y Enrique Pérez, aspirantes a llevarse el Circuito de Golf Familiar 2025

Golf ·

La quinta y última prueba del Circuito de Golf se disputa este domingo en el Real Club de Golf de Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:58

Este domingo concluye, en el Real Club de Golf de Las Palmas, el Circuito de Golf Familiar 2025, y lo hace con dos úncos aspirantes a llevarse el triunfo tras la disputa de cuatro pruebas, Lucía Morales, líder absoluta con 150 puntos, y Enrique Pérez, segundo con 115.

A Enrique solo le vale el triunfo en Bandama para ser campeón del ranking final y optar al viaje a Port Aventura que se llevará el ganador del circuito y que ahora mismo está en manos de Lucía Morales, que ha sido la más destacada tras las pruebas de Las Palmeras, Maspalomas Golf, el Real Club de Golf de Tenerife y Golf Los Palos, también en la isla tinerfeña.

Un total 36 parejas, con lleno total de inscripciones, serán las que participen en la última cita del Real Club de Golf de Las Palmas, donde, además de decidirse el ganador absoluto del circuito, se proclamarán los campeones de las distintas categorías, que se llevarán como premio un fantástico juego de palos Cleveland.

Los líderes de las distintas categorías del circuito son Elena Frade en Infantil con 155 puntos; Enrique Pérez, con 150 es el líder Alevín; Lucía Morales encabeza la categoría benjamín con 165; y Guillermo Medina, con 140, lidera la categoría Pre Benjamín.

El circuito está patrocinado por Branemark Kids, CajaSiete, Rohe Ingeniería & Construcción y Canaragua. También colaboran la Real Federación Canaria de Golf, Cleveland Golf, Galaco, Holiday World, Port Aventura World, No Work Team y Detail Tours.

