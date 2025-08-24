Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El grancanario Alberto Zamora está en este grupo de elegidos. Fotos: Pedro Reyes

Los trece puntales A de Canarias en la temporada 2025-26 auguran gran nivel

Lucha canaria ·

Alberto Zamora es el único natural de Gran Canaria en este listado en el que caben distinciones en virtud de sus aspiraciones y roles

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:45

La categoría de puntal A es la máxima a la que un luchador puede aspirar. En la actualidad hay una lista oficial de catorce, pero en realidad son trece, ya que Oliver Gil se retiró hace ya dos temporadas y no tiene intención de regresar a la competición.

Los mismos luchadores comentan que entre los puntales A hay algunos que en la temporada aspiran a ganar títulos o el campeonato regional, la competición más importante y otros solo a mantenerse y seguir aprendiendo para también algún día poder subir e instalarse en el máximo escalafón dentro de los elegidos.

El Majorero, derribando a un adversario.

Si se analizan los resultados de los últimos años, esta clasificación de los trece bregadores más importantes se podría dividir en tres grupos: los que aspiran a la liga regional, porque ya la han ganado o han estado a punto de hacerlo; los que ahora están en un segundo término por diferentes razones, pero tienen calidad suficiente para derribar a cualquiera y con un buen equipo podrían aspirar a lo máximo y por último, los que todavía tienen que hacer méritos para subir algún escalafón dentro de los mejores luchadores del archipiélago.

A los cuatro puntales que disputaron la Final Four de la pasada campaña, Eusebio Ledesma, Miguel Hernández El Majorero, Kiren González y Mamadou Cámara, se le añadirían Fabián Rocha, al que una sanción le impidió luchar por esa opción, al igual que por una lesión, al palmero Alejandro Afonso y Pedro Hernández. Este sería, en resumen, el grupo de los grandes elegidos.

Fabián Rocha espera estar en la próxima Final Four.

En un segundo grupo se encuentran los veteranos Marcos Ledesma y Elieser Gutiérrez, junto a Ayose Reyes, que regresa tras un año parado por lesión, al que si el equipo ayuda, le pueden pintar la cara a cualquiera de sus oponentes.

Por último, los puntales que tendrán que hacer méritos para mejorar su consideración en la máxima categoría serían Kevin Acosta, Javier García y el recién ascendido Alberto Zamora.

Curiosamente, este último y el palmero Kevin Acosta lucharán esta campaña en Gran Canaria, en el Castro Morales y en el Gáldar Ybarra, respectivamente.

