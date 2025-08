Sergio Hernández cambia la lucha canaria por la lucha leonesa El ex del Guanarteme y Santa Rita probará suerte en el Prioro

El luchador tinerfeño Sergio Hernández tiene una oferta que ha aceptado para luchar durante los corros de lucha leonesa de este verano con el club Prioro. La noticia la ha confirmado a este periódico el mismo Sergio Hernández, que ya estaba preparando las maletas para defender a su nuevo club durante el periodo estival.

«Estaba en el aeropuerto de Bilbao y se me acercó un señor y me dijo si era luchador, le contesté que sí, de lucha canaria y me hizo una oferta para venir el verano a luchar en la competición de lucha leonesa representando a su club, ya que era el presidente«, aseguró el luchador.

Sergio Hernández no dudó un instante en tras llegar a un acuerdo con Alberto Díez para acudir a competir en la otra lucha autóctona que hay en España, como es la lucha leonesa, donde la parte importante de la campaña es en el verano.

«Siempre me apetece conocer y tener nuevas experiencias y más en la lucha, un deporte que amo, y me pareció interesante probar en la lucha leonesa, donde tendré que adaptarme, ya que se hace a diferencia de la canaria, en el agarre es a un cinto de cuero, pero confío al menos en dejar una buena impresión», aseveró.

Con el luchador canario irá su sobrina Irene, luchadora del Guamasa en edad infantil, que competirá junto a su tío y en su categoría.

El luchador tinerfeño comenzaba su andadura en la cantera del Tacuense, pasando después al Arguama donde fue estacado C, para llegar a otros clubes históricos como el Rosario de la época de los Ledesma donde lo ganaron todo, Campitos y Guamasa.

En 2022 dio el salto como destacado A Gran Canaria y defendió los colores del Guanarteme para pasar la temporada siguiente a Lomo de los Frailes y se enrolaba en el Santa Rita. Tras la experiencia en Gran Canaria esta última campaña ha volado a la Palma a las filas del Tijarafe Candelaria, donde tras una buena campaña, ha renovado para la próxima temporada.

Sergio Hernández se convierte, que se sepa, en el primer luchador de nuestro deporte autóctono que ficha en un club leonés para competir en lucha leonesa de manera oficial. Hasta ahora desde hace más de 100 años, ha habido intercambios, pero nunca que un luchador canario se había desplazado para formar por un club de León y menos competir en los corros.