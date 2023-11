El Santa Rita José Caldera remonta al Castro Morales

La cuarta jornada de la Superliga de segunda, trofeo cabildo de Gran Canaria, se iniciaba con un Santa Rita José Caldera soldadura y el castro Morales, donde los locales, ante una buena asistencia de espectadores, remontaban un 1-6, y con un parcial de 11-3, se hacían con los tres puntos. La actuación del tridente de los de Tito Cáceres, formado por el DA, Moisés Pérez, el DB, Beneharo Hernández y el DC, Ernesto Chávez «el cubano» decidió el choque.

Se le habían puesto muy bien las cosas para las huestes de Jaime Rivero, con un 1-6 merced a los puntos de los juveniles, Yenedey Gil y Paco Santana, éste último con unas condiciones de puntal del futuro espectaculares, mientras siga su proyección y asimile las enseñanzas que le dan los técnicos del club.

Los de Lomo de los frailes reaccionaron sacando a tres de sus destacados, Ernesto Chávez, Sergio Santana y Beneharo Hernández que acercaron el marcador hasta el 7-8. Por el camino, en el duelo de DC, el visitante Jaime Rivero dejo fuera a José Santana.

Un parcial de 4-0 dejaba el choque bastante bien para los capitalinos ,11-8, donde su tridente no dio opciones a los teldenses, quedando solo su máximo exponente, Jonay Alemán. Lo más destacado de estas agarradas fue el triunfo de Ernesto Chávez» el cubano» sobre el DB Aco Sánchez ,que estaba tocado , y que resultó lesionado en una rodilla en la caída, siendo evacuado a un centro sanitario.

En el enfrentamiento entre el cubano, el DC local y el DA visitante, Jonay Alemán, Chávez daba la primera y la segunda, una ajustada caída, muy protestada por la afición local, puso el empate a luchas. La tercera fue separada, pero las amonestaciones daban el punto al DA de los teldenses,11-9.

En el duelo de primeros espadas entre Moisés Pérez y Jonay Alemán , la primera fue separada, aunque el destacado de los teldenses buscaba la victoria ante la buena defensa de Moisés. En la segunda, estaba más obligado el sureño a atacar, no solo por buscar el triunfo, sino para no ser eliminado por amonestaciones y sufrir una sanción de un encuentro. En su desesperación, sabiendo que ya estaba perdido si no tumbaba a su contrario, un intento de cango lejano, lo aprovechó Moisés Pérez para contrearlo, poniendo el definitivo 12-9.

Jornada del sábado

Este sábado a las 20 horas en las Crucitas, el líder Unión Agüimes recibe al último clasificado, el Unión Gáldar Ybarra, donde los primeros son favoritos, pero no pueden descuidarse con los norteños que están haciendo buenas luchadas, a pesar de no haber puntuado y nadie tiene raíces en la tierra.