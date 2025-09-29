El San Bartolomé de Tirajana está a solo seis días de desaparecer oficialmente

Pedro Reyes San Bartolomé de Tirajana Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

No por ser la crónica de una muerte anunciada es menos triste. Tiene, además, consecuencias para la Primera Categoría de Gran Canaria, donde iba a militar esta temporada. Al club San Bartolomé de Tirajana le quedan seis días para desaparecer oficialmente, aunque en la práctica ya lo ha hecho, pues no tiene luchadores para la categoría senior y la base se le ha terminado marchando.

Esta circunstancia es un golpe duro para la Primera en la isla, que se quedará nuevamente con solo cuatro equipos y una competición un tanto descafeinada. Nadie esperaba que el conjunto sureño, tras confirmar que participaría en la máxima categoría y cobrar el adelanto de la subvención, al final llegaría a verse en esta tesitura.

Desde la Federación Insular no quieren pronunciarse hasta que no llegue el próximo lunes, último día para su inscripción, pero ya se están haciendo a la idea que el proyecto del municipio turístico fue flor de dos años solamente, a pesar del apoyo municipal.

Después de ganar la Liga en Tercera, comenzaron circunstancias internas que poco a poco fueron haciendo que perdieran luchadores e incluso a su mandador, tras un incidente con el presidente. Esto último fue la puntilla para que se derrumbara como un castillo de naipes, aunque todavía se esperaba que pudiera seguir en las categorías de base. Pero la marcha agónica y lenta de sus luchadores y luchadoras ha terminado por hundir un equipo, cuya directiva tendrá que devolver los 25.000 euros adelantados.

Otro equipo que abandona la categoría senior es el Ramón Jiménez de Guía, que vuelve a centrarse en la base y en el equipo femenino para no desaparecer como club. Los norteños tras la división interna y donde la mitad acabó en la creación del Ajódar de Gáldar, ha decidido que la entidad rojinegra siga adelante, cuidando la cantera y el equipo femenino, que tan buenos resultados le dieron la pasada temporada para poder regresar más pronto que tarde a categoría absoluta.

En el apartado positivo se encuentra la creación del Ajódar de Gáldar, siendo su terrero el de la Montaña, que el ayuntamiento del noroeste le ha preparado para que pueda realizar su actividad y, por tanto, compensa la baja de sus vecinos del Ramón Jiménez.

Entre los escindidos del club guiense y las nuevas adquisiciones, luchará en todas las categorías de base, femenino y tercera absoluta, con el maestro Juan Coruña en la parte técnica que garantiza calidad para los galdenses.