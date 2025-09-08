El San Bartolomé está a un paso de su desaparición

La desbandada de luchadores en todas las edades y la falta de información auguran el peor desenlace para el club sureño

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

Uno de los mayores misterios de esta campaña es qué sucederá con el equipo del San Bartolomé de Tirajana, que se había comprometido luchar en Primera Categoría esta campaña y, por ello, recibía la ayuda adelantada de la Federación, con los fondos proporcionados por el Cabildo de Gran Canaria.

El club tenía muy complicado salir en la máxima categoría pues no quedaban puntales A o B libres, a excepción de Ricardo Rodríguez Medianito IV, que ha comentado a personas de su entorno que no luchará esta campaña.

Muchos equipos ya han iniciado desde final de agosto su pretemporada y otros han comenzado la primera semana de septiembre. Del conjunto sureño, nada se sabe. Ni en el terrero de Arguineguín, donde entrenan habitualmente, conocen qué va a ocurrir.

Ampliar Héctor Zerpa, uno de los grandes valores del club, ya ha emigrado a La Palma.

En los mentideros luchísticos también se ignora que ocurrirá con el mencionado conjunto, aunque lo último que se sabe es que varios de los mejores luchadores del conjunto juvenil lo han abandonado, además de los mejores del equipo sénior, y han firmado con otros clubes. Mientras nadie de la entidad sale en algún comunicado a informar cuál es la verdadera situación de un equipo que venía con la vitola de querer hacer grandes cosas, pero que, al parecer, y salvo milagro, no solo no participará en categoría sénior, sino que lo que se barajaba de salir en la base, está cada vez más complicado dado la falta de luchadores y luchadoras.

Las redes sociales, que son su modo de comunicación, tras la renovación hace ya muchas semanas de algunos luchadores de la base, no registran actividad desde el 25 de julio. Habrá que esperar a partir del día 15 de este mes, fecha en la que se abre el plazo de la inscripción oficial en la Federación Insular, para si la entidad continúa, aunque sea en la base, o, definitivamente, desaparece.