El resurgimiento del Adargoma

Javi Monzón y Juan de Dios Ramírez pilotan la transición del club decano con un proyecto en ciernes que ilusiona y de buenos cimientos

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 19:50 Comenta Compartir

En sus instalaciones y el museo, fue el lugar elegido para conocer las impresiones de los nuevos fichajes para los despachos del Adargoma para la presente temporada y que de antemano auguran un futuro prometedor.

Javi Monzón júnior, exluchador, hijo de luchador, nieto de luchador y todos de la cantera del Adargoma, y por otro Juan de Dios Ramírez, empresario del barrio y dueño de la distribuidora La Pardelera Canaria. El primero realizó el proyecto del club para los próximos años y el segundo será el principal encargado de buscar financiación, al margen de la que aporte personalmente.

«Después de varios años de inactividad en senior, siendo un club importante para la lucha canaria, no en vano es el decano, la directiva ha decidido dar la oportunidad a nuestro proyecto. Por parte del presidente Juan Mujica y el vicepresidente Jorge Díaz nos abrieron paso para sacar el equipo ahora en Tercera ya que es así por reglamento antes de volver a la máxima categoría el año que viene, que es el lugar natural del equipo», exponía Monzón.

Juani, por su parte, aporta la búsqueda de la parte económica. «Conozco el mundo empresarial y aparte de la mía, queremos buscar empresas que colaboren con el proyecto. Quiero poner mis conocimientos para ayudar. Al margen del Cono Sur, buscaré de otros municipios e incluso de otras islas, como la marca Tabaco Barato que es de Tenerife. La idea es encontrar recursos en cualquier lugar. Es posible que tengamos también de Fuerteventura».

«He llevado en varias ocasiones a empresarios a las luchas, que no la conocían de nada y les ha encantado. De hecho, me han llamado en alguna ocasión para volver. El desconocimiento nos quita aficionados y patrocinios, ya que es un deporte autóctono y bonito. Además, buscamos sacar este proyecto en el Cono Sur, una zona muy castigada y queremos levantar esta zona de la capital. Aquí si lo analizas hay poco deporte y buscamos que el club sea un estandarte de esta parte de la ciudad», dice Juani.

Transición necesaria

Sobre la salida en Tercera lo ven «como un tema de transición». «Aunque tenemos dos buenos destacados C, como son Alberto y Kilian González, padre e hijo, que son de la familia de los Loreto y ambos han estado muy comprometidos con el equipo, reforzamos la media con gente de la casa, y esperamos hacer una muy buena campaña. El Adargoma tiene mucha gente dispersa por todos los equipos ya que nuestra cantera era muy prolifera y hemos intentado traer algunos de nuevo a casa ya que estamos muy ilusionados», afirman.

El ambicioso plan pasa por intentar pelear en un futuro con los grandes clubes de lucha canaria: «Sabemos que eso llevará un presupuesto importante pero ya estamos trabajando para ello. Juani es un hombre experimentado en su sector y está poniendo todo de su parte para que se hagan las cosas bien y tener un colchón de seguridad para la próxima temporada, además de lo que aporta el Cabildo, gracias al consejero Aridany Romero, que siempre está apoyando a la lucha canaria».

«Tenemos la idea que las empresas colaboren, pero no una temporada como hasta ahora, sino patrocinios que sean duraderos y en eso estamos trabajando. Sé que llevará su tiempo, pero nos queda un año para conseguirlo», aseguran.

Sobre el proyecto y la campaña 2026-27 ya están manos a la obra. «Nosotros estamos ya buscando luchadores para la primera categoría, teniendo en cuenta que el Adargoma ademas de un club, es un sentimiento. Tenemos un sueño que sabemos es muy complicado, como es traer de vuelta algún día a Miguel Hernández «el majorero» que está afincado en Fuerteventura, pero es una gran ilusión que regresara, pero sabemos que es muy difícil, aunque sería fantástico para nosotros, además de otros adargomistas como Cristo Izquier, Kilian León, que son muy reconocidos y otros que también salieron de nuestra escuela, como Yeremay Alemán y muchos más».

Para Juani, el aspecto importante de muchos bregadores es «el sentimental».

«A mí algunos ya me han dicho que les gustaría ver al Adargoma arriba, pero más por la parte sensible, por lo que significa para cada uno y que no miran tanto el dinero», admite.

Tanto Monzón como Juani estaban de acuerdo en que «hay que ser ambiciosos» y marcarse «grandes objetivos para intentar conseguirlos».

Monzón se define como «adargomista de toda la vida». Juani, en tanto, se mostraba «sorprendido» por la ilusión que percibe en el barrio con el proyecto.

