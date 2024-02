Un punto separa al Castillo y al Agüimes de la final de la Superliga

La decimoquinta jornada de la Superliga de Gran Canaria, salvo sorpresa, decidirá ya este fin de semana los dos finalistas de la competición de manera matemática, pues tanto Castillo este jueves como Agüimes el sábado, están a un punto de ello. También les vale con derrota y que no gane el Ramón Jiménez.

Los tres choques de este jueves serán a las 21.00 horas. En Sardina del Sur, el encuentro Castillo y Almogarén, con claro color local y donde la incógnita está por ver si los de Valsequillo alinean a su nuevo puntal C, Tino González el Pollo de la Candelaria para que vaya cogiendo ritmo caro a la copa, lo que le acarrearía nuevamente perder por 12-0 y sanción de 500 euros, o no hacerlo, pero lucharía solo con destacados C y el triunfo así sería muy complicado.

A la misma hora en el Salustiano Álamo de Guía, el Ramón Jiménez intentará batir al Santa Rita José Caldera para seguir con sus aspiraciones de lograr la tercera plaza, mientras los capitalinos buscan escalar posiciones en la tabla.

También a las 21.00 horas en el municipal, el Gáldar Ybarra y el Maninidra se miden en busca de la sexta posición y en ir preparando ya el torneo copero. Con antelación a las 18.30 horas, el equipo femenino galdense se enfrenta al Castro Morales, donde ambas luchan por una de las cuatro primeras plazas que las lleve a las semifinales.

El sábado a las 21.00 horas en las Crucitas, finaliza la jornada, donde el Agüimes tendrá como rival al Guanarteme la Madera. El primero ya conocerá los resultados y si ya está clasificado, habrá que ver que postura adopta y si no, buscará el punto que le faltaría. Por su parte el Guanarteme seguirá luchando por la tercera plaza y para ello debe de lograr los tres puntos ante a los sureños.