El puntal A Kevin Acosta firma por el Castro Morales

El palmero es, con el DB Yeremay Dévora, la gran incorporación del equipo teldense para la temporada venidera

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20 Comenta Compartir

Tal y como se preveía, el puntal A palmero Kevin Acosta, que las últimas campañas defendió los colores de su Tazacorte natal, firma por el Castro Morales y encabezará al equipo en la liga de Primera Categoría, según ha informado el club sureño.

Con la confirmación oficial de Acosta con los teldense, son ya tres los equipos grancanarios que han presentado a sus puntas de lanza para la temporada 2025-26 en la máxima categoría, quedando pendientes el Gáldar Ybarra, si lo hace con Alberto Zamora y el San Bartolomé de Tirajana, si también convence a Ricardo Rodríguez, Medianito IV.

Ampliar Los integrantes del Castro Morales, con los trofeos logrados la temporada pasada.

No hay muchas más posibilidades en un mercado casi cerrado, ya que los luchadores están comprometidos con los clubes y solo falta hacer públicos esos vínculos, aunque en el caso del San Bartolomé, la duda sigue latente ya que, si no entra en la competición de Primera, no podrá participar en categoría senior alguna, solo la base.

Multitud de efectivos

Los teldenses, además, se hacen con el destacado B Yeremay Dévora, quien proviene del Guanarteme y que, con Paco Luis Santana, que de juvenil pasa en senior a tener dicha clasificación junto a Marcos Correia y el presidente luchador, Jaime Rivero, formarán el núcleo duro del equipo con un PA y cuatro DB. El resto del combinado será con luchadores séniors y juveniles.

Dada la gran cantidad de bregadores que tiene la entidad, el propio presidente confirmaba: «En un 80% de probabilidades tendremos que hacer un equipo en Tercera para que los numerosos séniors que tenemos roten con los juveniles, aunque sea sin destacados C, salvo que mi hermano me eche una mano».

Temas

Lucha canaria