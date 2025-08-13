42 propuestas a la Asamblea General de la Federación Canaria después de seis años

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:58 Comenta Compartir

El pasado 31 de julio finalizó el plazo que la Federación Canaria de lucha dio los componentes de la Asamblea General para enviar sus propuestas, que deberán ser tratadas en la misma en octubrel. La última se remite a 2019.

Se han presentado 42 enmiendas para ser debatidas. Algunas de ellas están relacionadas con la Ley del Deporte Canario y, por tanto, son de obligado cumplimiento. Así, con ellas no habrá debate o no demasiado, pues es completar el Estatuto y adaptarlo a la Ley ya aprobada. Solo es la actualización del mismo, que hasta la fecha no se ha podido producir.

En el resto no hay demasiadas novedades. Alguna que eleva un poco los baremos para poder ascender de categoría los luchadores, cosa que sorprende por el revuelo que se forma cada temporada con los ascensos y descenso de los bregadores, pero cuando después se va a la Asamblea es un tema que apenas se toca. En esta ocasión, parece que vuelve a ser lo mismo, porque la modificación solicitada es mínima para el revuelo que se suele crear.

Curiosamente en los últimos días, en las redes sociales dedicadas a la lucha canaria, hay un tema que lleva trayendo cola y que lo ha expuesto la Federación de Tenerife: controlar las edades de los Menas (menores no acompañados) que llegan a Canarias y compiten solo con el documento Mena del Gobierno de Canarias, donde el tema de la edad está creando cierta inquietud, por no estar acreditada con exactitud la misma. Sobre ello no hay propuestas, aunque sí por el número de luchadores que pueden participar. La Federación Regional se puede estar pensando llevar alguna, pero solo a partir de los 18 años.

Gran Canaria irá a la Asamblea con las ideas consensuadas entre los asambleístas de la isla, que, tras una larga reunión de varias horas, decidieron plasmar la petición de dos en el tema estatutario y diecinueve en el del reglamento.

En el primer apartado comienza por completar el artículo 3 de los Estatutos y la clasificación de los árbitros en cuatro categorías: nacional, primera, segunda y tercera. En el apartado de reglamento, la aportación grancanaria es muy diversa. Van desde la eliminación de los controles del peso, pasando a que no participen a la vez más de tres extracomunitarios en cada luchada de juveniles y senior, y dos en el resto de categorías. Aunque el club puede tener fichado a un número mayor.

También se pide una ligera subida en el baremo para la clasificación de luchadores, ventana de fichajes por temporada, luchadores de equipos dependiendo los que pueden o no subir, la reclasificación de luchadores, sanciones para las agarradas separadas por tiempo, lo que es una novedad importante, o que el tiempo de amonestación si se pasa a lo zurdo sea a los 25 segundos, sin luchar entre otras. Y así hasta un total de diecinueve, en un escrito que tiene para justificarlas unas 48 páginas.

Se desconoce lo que harán el resto de islas, pero a buen seguro imperará en el sentido común de los que deberán decidir cómo caminará la lucha canaria en los próximos años.

El Guanarteme apunta alto Tras Santa Rita y Unión Agüimes, ha sido ahora el Guanarteme el tercer club que ya ha comunicado la revolución total para esta campaña en su parte alta, en el intento de lograr el título de segunda categoría, que dado el nivel de los fichajes de los equipos que han realizados las presentaciones, se presume una temporada apasionante por la igualdad en las escuadras y que hará que la competición vuelva a vivir noches de apasionadas agarradas y de grandes emociones. El conjunto de Escaleritas había presentado la pasada semana al hombre que encabezará el nuevo proyecto, el veterano Cristo Izquier, un DA que regresa de su aventura en la Palma y vuelve al equipo que le dio muchas alegrías hasta la lesión. También se unió al club amarillo al DC Yeray Mayor, tras dar la liga en tercera al San Bartolomé de Tirajana en una final épica.

