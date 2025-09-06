Presentación del libro 'Desde el Terrero con Dignidad'

Cober Servicios Audiovisuales
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:27
- 1 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
- 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
- 3 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
- 4 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
- 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
- 6 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
- 7 Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
- 8 El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge
- 9 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
- 10 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
